Torneo Clausura: Rosario Central y Racing no se sacaron diferencia, y Banfield y Argentinos Juniors obtuvieron triunfos

El Canalla acumula cuatro partidos sin ganar y el fastidio del hincha se hizo sentir al final del partido. Distinto a lo que fue la previa, que con la presencia de Giovanni Lo Celso todo fue alegría homenajeando a un subcampeón del mundo luego del gran desempeño de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Argentinos Juniors goleó a Estudiantes de Río Cuarto

El Bicho volvió sumar una nueva victoria en condición de local y acumula 21 triunfos sobre 32 partidos en La Paternal bajo las órdenes de Nico Diez. Argentinos Juniors tiene puntaje perfecto en el Clausura tras golear 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Gastón Verón, Matías Giménez Rojas y Hernán López Muñóz.

Estudiantes de Río Cuarto venía de ganarle a Tigre y no pudo seguir con su racha positiva que busca nutrir de puntos la zona baja en la tabla de promedios y Anual.

Banfield y Sarmiento protagonizaron un duelo apasionante por el Clausura

Parecía que iba a ser una tarde idónea para el Taladro en el Estadio Florencio Sola. Tras el doblete de Tiziano Perrotta y el penal picado de Bruno Sepúlveda, Banfield parecía tener controlado un encuentro que estuvo lejos de terminar con la tranquilidad que esperaba.

El equipo de Pedro Troglio se imponía con comodidad hasta que un error del arquero Facundo Sanguinetti le dio vida a Sarmiento para el primer descuento del partido con el gol de Jonathan Herrera. Luego Junior Marabel marcaría el 2-3 y le pondría suspenso al cotejo. Sin embargo, el Taladro lo resistió y terminó quedándose con los tres puntos en casa.

El Verde, por su parte, sumó la segunda derrota consecutiva luego de caer en el debut ante Argentinos Juniors por el mismo resultado.