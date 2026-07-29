Cayeron 61.000 zapatillas al océano y, 30 años después, revelaron cómo se mueven las corrientes marinas

Meses después, miles de ellas empezaron a aparecer en playas de Oregón, Washington y Columbia Británica. Con el paso de los años también fueron halladas en Alaska, Hawái e incluso en Japón, lo que permitió reconstruir su recorrido por el océano.

Las zapatillas viajaron miles de kilómetros y ayudaron a mejorar los mapas de las corrientes marinas

El oceanógrafo estadounidense Curtis Ebbesmeyer recopiló durante años los reportes de personas que encontraban las zapatillas en distintas playas. Como se conocía el lugar exacto y la fecha en que habían caído al mar, pudo comparar su trayectoria con modelos informáticos de circulación oceánica.

Los resultados confirmaron cómo se desplazaban las corrientes superficiales del océano Pacífico y permitieron perfeccionar las predicciones utilizadas para seguir el recorrido de residuos plásticos, derrames de petróleo, redes de pesca y otros objetos flotantes.

El caso se convirtió en un referente para la oceanografía moderna, ya que demostró que un accidente comercial podía aportar información clave sobre la dinámica de los océanos. Los mismos principios se utilizan para pronosticar hacia dónde se desplazará un derrame de crudo, lo que facilita las tareas de contención y limpieza.

Más de tres décadas después, sigue siendo uno de los ejemplos más conocidos de cómo un cargamento perdido ayudó a los científicos a comprender mejor el movimiento del mar.