Nueva propuesta para que empresas que apoyen a clubes o deportistas tengan beneficios fiscales

Pablo Castro, diputado provincial libertario. Foto: Instagram de Pablo Castro

¿Cómo funcionará el beneficio impositivo?

El mecanismo ideado por Castro no constituye una exención directa ni un subsidio tradicional, sino la posibilidad de imputar dinero adeudado del impuesto provincial hacia proyectos deportivos previamente aprobados:

Contribuyentes generales: podrán descontar hasta 20% del impuesto determinado en el ejercicio fiscal anterior.

podrán descontar hasta del impuesto determinado en el ejercicio fiscal anterior. Grandes contribuyentes (ATM): el límite computable será de hasta el 10% .

el límite computable será de hasta el . Condición clave: en ningún caso las contribuciones realizadas podrán generar saldo a favor de los aportantes.

en ningún caso las contribuciones realizadas podrán generar saldo a favor de los aportantes. Tope provincial: la iniciativa fija un límite fiscal global para la suma de todos los beneficios de 4.500.000 unidades fiscales ($500 cada una) al año, cifra que se ajustará periódicamente mediante la Ley de Presupuesto.

Inversión social y complementariedad estatal

Pablo Castro, quien cuenta con trayectoria como entrenador en laUNCuyo, subrayó que la figura del mecenazgo no pretende sustituir la función del Estado, sino potenciar el financiamiento actual a través de la Subsecretaría de Deportes.

Filtros y exclusiones

Para prevenir irregularidades o conflictos de interés, el proyecto marca pautas estrictas respecto a quiénes pueden ser beneficiarios y mecenas:

Exclusiones para aportantes: quedan impedidos de actuar como mecenas los familiares directos de los deportistas beneficiados y empresas vinculadas con las instituciones.

quedan impedidos de actuar como mecenas los familiares directos de los deportistas beneficiados y empresas vinculadas con las instituciones. Restricciones de patrocinio: no recibirán ningún beneficio fiscal los proyectos que incluyan publicidad o promoción de bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias prohibidas por reglamentación deportiva.

no recibirán ningún beneficio fiscal los proyectos que incluyan publicidad o promoción de bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias prohibidas por reglamentación deportiva. Perfil de los atletas: la medida está orientada al deporte amateur e formativo, excluyendo a deportistas o entrenadores profesionales, como así también a personas cuyos ingresos mensuales superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles.

La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti presentó en el Congreso un proyecto de ley de mecenazgo deportivo.

Antecedentes y debate parlamentario

El debate del mecenazgo deportivo viene sumando capítulos tanto a nivel local como nacional. En la Legislatura provincial se registraron antecedentes que no prosperaron en 2007 y en el Congreso de la Nación también existen iniciativas recientes -como la impulsada a mitad de año por la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagast- que buscan otorgar beneficios deduciendo Ganancias a escala federal.

Ahora, la Cámara de Diputados mendocina deberá analizar el expediente en comisiones para definir si la provincia finalmente avanza hacia un modelo de financiamiento público-privado para el deporte.