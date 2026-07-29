Revolución en la construcción: el invento que permite hacer la estructura de una casa con botellas recicladas

La construcción de estructuras de plástico reciclado para casas va ganando adeptos. Imagen ilustrativa IA.

Estructuras de plástico reciclado en 3D: pruebas de resistencia del MIT

Durante las pruebas de ensayo, los ingenieros colocaron las cuatro vigas en paralelo y las unieron a una placa de madera contrachapada para recrear la base real de un suelo residencial.

La estructura demostró una solidez formidable: logró soportar cargas superiores a los 1.800 kilos antes de ceder, cumpliendo con creces los exigentes estándares de rigidez requeridos para la edificación en los Estados Unidos.

Así sería la estructura de una casa fabricada con material de plástico reciclado. Imagen ilustrativa generada con IA.

El propósito central del proyecto es transformar los desechos urbanos en piezas fundamentales para la arquitectura. Tras este éxito, los expertos apuntan a producir otros elementos clave como vigas, pilotes de cimentación, estructuras de techos y escaleras, usando plásticos descartados que simplemente se trituran y convierten en pellets para alimentar la impresora.

Si bien la tecnología aún se encuentra en etapa de desarrollo y necesita abaratar sus costos para competir masivamente en el mercado frente al acero o la madera, los ensayos demostraron de forma contundente que los plásticos en desuso pueden transformarse en elementos livianos, seguros y sumamente resistentes para la construcción.