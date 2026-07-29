La construcción atraviesa etapas de permanente revolución gracias a los materiales y los sistemas para casas que van apareciendo como alternativa de lo tradicional. En esta nota te contamos sobre un método novedoso que llamó la atención de miles de personas alrededor del mundo.
Revolución en la construcción: el invento que permite hacer la estructura de una casa con botellas recicladas
Ingenieros desarrollaron cerchas de plástico impresas en 3D que resisten casi 2 toneladas para reemplazar a la madera y el acero en la construcción de una casa
Es que la búsqueda de materiales sustentables dio un salto histórico. En un desarrollo tecnológico innovador, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) lograron crear cerchas estructurales capaces de sostener el piso de una vivienda utilizando plástico PET reciclado proveniente de botellas y envases.
Para concretar el avance, el equipo combinó el plástico reciclado con fibras de vidrio y alimentó una impresora 3D de gran escala. A través de este proceso, fabricaron cuatro cerchas de 2,4 metros de largo, 30 centímetros de alto, 2,5 de ancho y un peso individual de 5,9 kilos. Sorprendentemente, la impresión de cada pieza demandó apenas 13 minutos. Todo un dato a tener en cuenta.
Estructuras de plástico reciclado en 3D: pruebas de resistencia del MIT
Durante las pruebas de ensayo, los ingenieros colocaron las cuatro vigas en paralelo y las unieron a una placa de madera contrachapada para recrear la base real de un suelo residencial.
La estructura demostró una solidez formidable: logró soportar cargas superiores a los 1.800 kilos antes de ceder, cumpliendo con creces los exigentes estándares de rigidez requeridos para la edificación en los Estados Unidos.
El propósito central del proyecto es transformar los desechos urbanos en piezas fundamentales para la arquitectura. Tras este éxito, los expertos apuntan a producir otros elementos clave como vigas, pilotes de cimentación, estructuras de techos y escaleras, usando plásticos descartados que simplemente se trituran y convierten en pellets para alimentar la impresora.
Si bien la tecnología aún se encuentra en etapa de desarrollo y necesita abaratar sus costos para competir masivamente en el mercado frente al acero o la madera, los ensayos demostraron de forma contundente que los plásticos en desuso pueden transformarse en elementos livianos, seguros y sumamente resistentes para la construcción.
En pocas palabras
- Ingenieros desarrollaron cerchas de plástico PET reciclado, impresas en 3D, que resisten casi dos toneladas.
- Estas estructuras, reforzadas con fibra de vidrio, buscan reemplazar a la madera y el acero en la construcción.
- El método desarrollado en el MIT transforma desechos plásticos en componentes de vivienda funcionales y resistentes.