La FIFA investigará a la AFA tras la bandera sobre Malvinas que mostraron los jugadores argentinos

La celebración de la Selección argentina después de la semifinal del Mundial 2026 quedó bajo la lupa de la FIFA. Varios futbolistas mostraron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" y el organismo internacional abrió un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA).
Sin embargo, el comunicado oficial no individualizó esa bandera como el único motivo del expediente. La investigación abarca diversos episodios ocurridos durante varios partidos de Argentina en la Copa del Mundo, entre ellos la exhibición de "mensajes inapropiados" por parte del equipo y los espectadores.
La Comisión Disciplinaria analizará posibles incumplimientos de 4 artículos del Código Disciplinario de la FIFA. Uno de ellos prohíbe utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones de carácter ajeno al deporte.
Qué investigará la FIFA sobre la Selección argentina
Además de las manifestaciones no deportivas, el expediente comprende supuestas conductas inadecuadas, hechos discriminatorios, retrasos en el comienzo de los encuentros e incumplimientos de los protocolos de partido y seguridad.
La FIFA también mencionó cánticos y gestos discriminatorios, lanzamiento de objetos desde las tribunas y posibles fallas de la AFA para garantizar el orden durante los partidos de la Selección.
La entidad no anunció todavía una sanción ni precisó qué castigo podría recibir la asociación argentina. La apertura del procedimiento representa el inicio de la instancia disciplinaria, durante la cual la AFA podrá presentar su descargo.
Paredes, Molina, Almada y Ayala también quedaron bajo investigación
En paralelo, la Comisión Disciplinaria abrió expedientes individuales por los incidentes registrados durante la final entre Argentina y España.
Leandro Paredes afrontará 3 cargos por presuntas agresiones. Nahuel Molina fue imputado por otros 2 episodios —uno consumado y otro en grado de tentativa— y por una posible conducta antideportiva.
El futbolista Thiago Almada y el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala también quedaron involucrados. Almada será investigado por conducta antideportiva, mientras que Ayala deberá responder por un cargo de agresión.
La FIFA inició además un procedimiento contra el español Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi, por una posible conducta antideportiva durante la final.
Los involucrados podrán presentar sus argumentos y pruebas antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una resolución. Por el momento, el organismo no estableció una fecha para anunciar las decisiones.
En pocas palabras
- FIFA investiga: El organismo abrió un expediente contra la AFA por incidentes durante el Mundial 2026, incluyendo mensajes ajenos al deporte.
- Causas del expediente: La investigación abarca manifestaciones inapropiadas, hechos discriminatorios y otros incumplimientos del código FIFA.
- Expedientes individuales: Jugadores como Paredes, Molina, Almada y Ayala también afrontan cargos por incidentes específicos en la final.