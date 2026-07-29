La FIFA investigará a la AFA tras la bandera sobre Malvinas que mostraron los jugadores argentinos

La Comisión Disciplinaria de la FIFA seguirá analizando acciones de la Selección argentina durante la disputa de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Qué investigará la FIFA sobre la Selección argentina

Además de las manifestaciones no deportivas, el expediente comprende supuestas conductas inadecuadas, hechos discriminatorios, retrasos en el comienzo de los encuentros e incumplimientos de los protocolos de partido y seguridad.

La FIFA también mencionó cánticos y gestos discriminatorios, lanzamiento de objetos desde las tribunas y posibles fallas de la AFA para garantizar el orden durante los partidos de la Selección.

La entidad no anunció todavía una sanción ni precisó qué castigo podría recibir la asociación argentina. La apertura del procedimiento representa el inicio de la instancia disciplinaria, durante la cual la AFA podrá presentar su descargo.

Leandro Paredes es uno de los integrantes del representativo de la AFA que será investigado.

Paredes, Molina, Almada y Ayala también quedaron bajo investigación

En paralelo, la Comisión Disciplinaria abrió expedientes individuales por los incidentes registrados durante la final entre Argentina y España.

Leandro Paredes afrontará 3 cargos por presuntas agresiones. Nahuel Molina fue imputado por otros 2 episodios —uno consumado y otro en grado de tentativa— y por una posible conducta antideportiva.

El futbolista Thiago Almada y el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala también quedaron involucrados. Almada será investigado por conducta antideportiva, mientras que Ayala deberá responder por un cargo de agresión.

La FIFA inició además un procedimiento contra el español Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi, por una posible conducta antideportiva durante la final.

Los involucrados podrán presentar sus argumentos y pruebas antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una resolución. Por el momento, el organismo no estableció una fecha para anunciar las decisiones.