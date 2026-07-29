Rusia lanzó una orden de captura internacional contra Pável Dúrov, creador de Telegram

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia informó este miércoles que busca la detención del fundador de Telegram, Pável Dúrov, a quien acusó formalmente de colaborar con actividades terroristas en el país.
Según las autoridades rusas, los operadores de la plataforma de mensajería no eliminaron los canales, chats y bots que los servicios secretos ucranianos utilizaban activamente para planificar actos de sabotaje, terrorismo en territorio ruso, asesinatos en masa y ciberfraudes.
La acusación por colaboración con el terrorismo
Dichas actividades, indicaron desde el FSB, provocaron numerosas víctimas, entre ellas mujeres y niños, además de causar daños materiales valuados en miles de millones de rublos.
Asimismo, la inteligencia rusa sostuvo que agentes de los servicios secretos ucranianos utilizaron el servicio de citas Dayvinchik alojado en Telegram haciéndose pasar por mujeres jóvenes para contactar a hombres rusos y utilizar la herramienta con fines operativos.
La plataforma de mensajería en la mira
Creada en 2013 por Dúrov, Telegram es una plataforma de mensajería diseñada originalmente con un fuerte enfoque en la privacidad y la protección de las comunicaciones frente a la vigilancia estatal. A lo largo de los años, la aplicación evolucionó hasta convertirse en una red de comunicación masiva que permite intercambiar mensajes, difundir contenidos a través de canales públicos y compartir archivos multimedia en diversos formatos. Con un crecimiento sostenido a nivel global, el servicio supera en la actualidad los mil millones de usuarios activos mensuales.
La medida impuesta por Moscú escala la tensión geopolítica alrededor del ecosistema digital y reabre el debate internacional sobre los límites entre la privacidad de los usuarios, el cifrado de datos y la responsabilidad de las plataformas de tecnología frente a la seguridad de los Estados.
En pocas palabras
- Rusia acusa a Telegram: el FSB ruso emitió una orden de captura internacional contra Pável Dúrov, fundador de la plataforma, por presunta colaboración con el terrorismo.
- Planificación de ataques: se alega que Telegram no eliminó canales y bots utilizados por Ucrania para planificar actos terroristas y de sabotaje en Rusia.
- Tensión geopolítica digital: la medida aumenta el debate sobre la privacidad, el cifrado de datos y la responsabilidad de las plataformas tecnológicas ante la seguridad estatal.