Rusia lanzó una orden de captura internacional contra Pável Dúrov, creador de Telegram

Asimismo, la inteligencia rusa sostuvo que agentes de los servicios secretos ucranianos utilizaron el servicio de citas Dayvinchik alojado en Telegram haciéndose pasar por mujeres jóvenes para contactar a hombres rusos y utilizar la herramienta con fines operativos.

Rusia ordena la captura de Pável Dúrov por presunta complicidad en actos de terrorismo

La plataforma de mensajería en la mira

Creada en 2013 por Dúrov, Telegram es una plataforma de mensajería diseñada originalmente con un fuerte enfoque en la privacidad y la protección de las comunicaciones frente a la vigilancia estatal. A lo largo de los años, la aplicación evolucionó hasta convertirse en una red de comunicación masiva que permite intercambiar mensajes, difundir contenidos a través de canales públicos y compartir archivos multimedia en diversos formatos. Con un crecimiento sostenido a nivel global, el servicio supera en la actualidad los mil millones de usuarios activos mensuales.

El FSB acusa a Telegram por ataques que provocaron víctimas civiles y daños millonarios en Rusia

La medida impuesta por Moscú escala la tensión geopolítica alrededor del ecosistema digital y reabre el debate internacional sobre los límites entre la privacidad de los usuarios, el cifrado de datos y la responsabilidad de las plataformas de tecnología frente a la seguridad de los Estados.