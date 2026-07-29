El curioso nombre que apenas 8 personas llevan en Argentina

El fenómeno de los nombres poco comunes

En los últimos años, la tendencia en la elección de nombres en Argentina ha virado hacia la búsqueda de identidades internacionales, poco masivas pero con significados profundos. La premisa actual de muchos padres es encontrar una alternativa original, de buena sonoridad y que no genere dificultades al momento de ser pronunciada o escrita.

Kennedy: un nombre raro en Argentina

El caso de Kennedy se suma a una lista de nombres de origen extranjero -especialmente gaélicos y escoceses- que, aunque son sumamente raros en el territorio nacional, guardan significados cargados de historia, fuerza y simbolismo:

Alastair: Variante escocesa de Alejandro, significa "defensor de los hombres".

Angus: De origen gaélico, se traduce como "único, excepcional o elegido por Dios".

Blair: Referido a la naturaleza, significa "llanura" o "campo".

Callum: Nombre de gran carga simbólica que significa "paloma", asociado a la paz.

Dougal: De raíz celta, significa "extranjero oscuro".

Ewan: Traducido como "joven guerrero" o "nacido del tejo".

Fergus: Significa "hombre fuerte" o "valiente".

Gordon: Proviene del topónimo que refiere a "quien viene de la colina grande".

Hamish: La versión escocesa de Jaime o Santiago, cuyo significado es "el que suplanta".

Ian: Una de las variantes más populares de Juan, que expresa "Dios es misericordioso".

Lachlan: De origen nórdico-gaélico, se traduce como "guerrero de los lagos".

Malcolm: Vinculado a la tradición religiosa, significa "devoto de San Columba".

Rory: Nombre de gran tradición celta que alude al "rey rojo" o "de cabello rojizo".

La búsqueda de exclusividad al momento de anotar a un recién nacido demuestra cómo las modas culturales, el cine, la historia y las raíces colectivas moldean el mapa de identidades en el país, dejando perlitas estadísticas tan singulares como las de las ocho personas que comparten el nombre Kennedy en Argentina.