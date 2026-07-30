Cuántos pedidos tiene que hacer un repartidor de delivery para ganar $1.500.000

Canasta Básica Total (familia tipo): 453 viajes.

453 viajes. Ingreso promedio individual nacional: 320 viajes.

320 viajes. Alquiler promedio de una vivienda: 250 viajes.

250 viajes. Canasta de crianza de un niño: 175 viajes.

175 viajes. Canasta de crianza de un bebé: 156 viajes.

156 viajes. Sostener un hogar unipersonal (sin alquiler): 147 viajes.

147 viajes. Salario Mínimo, Vital y Móvil: 111 viajes.

111 viajes. Canasta Básica Alimentaria (línea de indigencia): 67 viajes.

67 viajes. Cuota del Monotributo (Categoría A): 13 viajes.

13 viajes. Llenar el tanque de combustible de la moto: 2 viajes.

PedidosYa y Rappi: la brecha de tarifas ante la inflación

La evolución del poder adquisitivo en el sector depende exclusivamente de la frecuencia de ajuste que aplican las compañías sobre el valor de la hora y el trayecto. Durante el período analizado, la mejora en el pago por entrega obedeció a un reajuste dispuesto por la firma PedidosYa, en tanto que Rappi mantuvo congelados los montos otorgados por cada despacho.

Esa actualización aislada permitió frenar momentáneamente el deterioro del ingreso real: la cantidad de viajes requeridos para alcanzar la Canasta Básica pasó de 454 a 453 entregas mensuales.

Desde la Fundación Encuentro advirtieron que los aumentos otorgados por las aplicaciones suelen generar un alivio temporal que se diluye con el avance del índice de precios. De no registrarse retoques periódicos en el valor del viaje, el repartidor queda obligado a extender sus jornadas laborales y sumar más trayectos diarios para sostener el mismo estándar de vida