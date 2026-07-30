El ingreso promedio que percibe un repartidor de delivery por cada viaje concretado se convirtió en el termómetro principal para medir la capacidad de compra de quienes trabajan sobre dos ruedas. Según una medición elaborada por la Fundación Encuentro a través del Índice APP, la tarifa media por entrega en las plataformas digitales se posicionó en $3.165,2.
Cuántos pedidos tiene que hacer un repartidor de delivery para ganar $1.500.000
Un informe de la Fundación Encuentro determinó que la tarifa promedio por viaje se ubicó en $3.165,2. La radiografía completa de entregas necesarias para pagar la Canasta Básica, el alquiler y los gastos de mantenimiento.
Al cruzar esa remuneración básica con las estadísticas oficiales del INDEC, el estudio determinó que un trabajador de aplicaciones necesita completar 453 pedidos al mes para reunir los $1.531.473 que requiere un hogar de cuatro integrantes para no caer por debajo de la Canasta Básica Total (CBT).
La grilla de viajes de un repartidor de delivery: del alquiler al tanque de la moto
El relevamiento toma como referencia las tarifas abonadas por las empresas PedidosYa y Rappi para calcular el esfuerzo físico y operativo que demanda cubrir diferentes necesidades del costo de vida en la Argentina:
- Canasta Básica Total (familia tipo): 453 viajes.
- Ingreso promedio individual nacional: 320 viajes.
- Alquiler promedio de una vivienda: 250 viajes.
- Canasta de crianza de un niño: 175 viajes.
- Canasta de crianza de un bebé: 156 viajes.
- Sostener un hogar unipersonal (sin alquiler): 147 viajes.
- Salario Mínimo, Vital y Móvil: 111 viajes.
- Canasta Básica Alimentaria (línea de indigencia): 67 viajes.
- Cuota del Monotributo (Categoría A): 13 viajes.
- Llenar el tanque de combustible de la moto: 2 viajes.
PedidosYa y Rappi: la brecha de tarifas ante la inflación
La evolución del poder adquisitivo en el sector depende exclusivamente de la frecuencia de ajuste que aplican las compañías sobre el valor de la hora y el trayecto. Durante el período analizado, la mejora en el pago por entrega obedeció a un reajuste dispuesto por la firma PedidosYa, en tanto que Rappi mantuvo congelados los montos otorgados por cada despacho.
Esa actualización aislada permitió frenar momentáneamente el deterioro del ingreso real: la cantidad de viajes requeridos para alcanzar la Canasta Básica pasó de 454 a 453 entregas mensuales.
Desde la Fundación Encuentro advirtieron que los aumentos otorgados por las aplicaciones suelen generar un alivio temporal que se diluye con el avance del índice de precios. De no registrarse retoques periódicos en el valor del viaje, el repartidor queda obligado a extender sus jornadas laborales y sumar más trayectos diarios para sostener el mismo estándar de vida
En pocas palabras
- Tarifa promedio: Un repartidor de delivery gana $3.165,2 por viaje según la Fundación Encuentro.
- Pedidos para Canasta Básica: Se necesitan 453 entregas mensuales para cubrir los $1.531.473 de un hogar tipo.
- Brecha de tarifas: PedidosYa ajustó sus pagos, mientras Rappi los mantuvo congelados, impactando el poder adquisitivo.