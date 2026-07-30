Qué tiene que tener una buena foto para el curriculum vitae

En el curriculum vitae nunca hay que exagerar o mentir.

La extensión ideal es de dos páginas; hay que incluir los datos de contacto y colocar la información relacionada con el trabajo que se está buscando. Cuanto más limpio sea y mejor se lea, mejor.

¿Cómo debe ser la foto para el curriculum vitae?

Muchos piensan que la foto no es importante en el currículum vitae, pero, al ser una primera carta de presentación e impresión con el espacio de trabajo, una imagen puede generar un impacto positivo y demostrar interés.

La foto del curriculum vitae debe reunir algunas características y aspectos importantes relacionados con la luz, el fondo, la ropa, la calidad de la foto y la mirada hacia la cámara.

Una buena foto puede definir muchas cosas.