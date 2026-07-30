Al momento de armar el curriculum vitae para salir a buscar trabajo, hay que pensar en varios puntos importantes. No basta con colocar cualquier información o una foto vieja que encontraste en la galería del teléfono. La foto que pones en el CV, el orden de la información y la presentación impactan notablemente.
Qué tiene que tener una buena foto para el curriculum vitae
Para buscar trabajo, lo primero es tener un buen curriculum vitae con la información justa y necesaria y una foto adecuada
Consejos para armar un buen curriculum vitae
Menos es más, y esto es algo que cuesta entender al armar un curriculum vitae. Este documento, escrito en papel o digital, se utiliza para resumir de forma clara y organizada los datos personales, la formación académica, recomendaciones, la experiencia laboral y las aptitudes.
Exagerar puede perjudicar cuando se trata de armar un CV. Esta tarjeta de presentación convence más cuando es clara y verídica. Siempre tiene que contener cosas que se pueden comprobar. También se pueden adjuntar títulos, links de portfolio y copias de papeles importantes.
La extensión ideal es de dos páginas; hay que incluir los datos de contacto y colocar la información relacionada con el trabajo que se está buscando. Cuanto más limpio sea y mejor se lea, mejor.
¿Cómo debe ser la foto para el curriculum vitae?
Muchos piensan que la foto no es importante en el currículum vitae, pero, al ser una primera carta de presentación e impresión con el espacio de trabajo, una imagen puede generar un impacto positivo y demostrar interés.
La foto del curriculum vitae debe reunir algunas características y aspectos importantes relacionados con la luz, el fondo, la ropa, la calidad de la foto y la mirada hacia la cámara.
- Para la foto del currículum vitae, conviene usar un plano medio de los hombros o el pecho hacia arriba. No uses selfies ni fotos recortadas donde antes salían otras personas.
- La luz es muy importante en cualquier foto, ya que define el tono y rasgos generales. Busca una luz natural de frente, cerca de una ventana, y utiliza un fondo liso de color claro. Evita objetos visuales que generen distracción en el plano.
- En cuanto a la ropa para la foto, lo mejor es pensar en el trabajo que estás buscando para seleccionar la vestimenta. Mantén el pelo ordenado y la cara descubierta.
- En cuanto a la expresión, lo ideal es tomar la foto mirando fijo al lente y con una sonrisa suave o expresión amable.
En pocas palabras
La calidad de tu currículum vitae y tu foto pueden impactar en la búsqueda de empleo. Una presentación clara y veraz es fundamental para causar una buena impresión.
La foto para el CV debe ser profesional, con buena luz, un fondo liso y una expresión amable. Evita selfies y recortes.
Se recomienda que el CV no supere las dos páginas, priorizando la información relevante para el puesto al que postulas.