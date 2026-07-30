Hallaron muerta a la adolescente argentina que era intensamente buscada en Uruguay: qué dice la investigación

Hasta ese lugar se dirigieron sus allegados, quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades policiales tras vislumbrar un bulto en un sector de arbustos. Conforme a lo informado por el medio Montevideo Portal, los resultados de la autopsia no aportaron elementos significativos que sugieran la intervención de una tercera persona en el hecho.

Asimismo, los peritos determinaron que el deceso se produjo poco tiempo antes de que fuera localizada.

A partir de las pruebas recolectadas en el lugar y los datos forenses, las autoridades a cargo de la causa señalaron que la desaparición habría sido de carácter voluntario y que la causa de muerte se orienta hacia un cuadro de autodeterminación.

Si bien el proceso judicial no se dio por concluido de manera definitiva, las autoridades ya anunciaron la cancelación de las jornadas de indagatorias que estaban programadas.