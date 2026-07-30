Una conmocionante noticia sacude a Argentina y Uruguay tras confirmarse el hallazgo sin vida de una joven argentina que permanecía desaparecida en el vecino país. Se trata de Pepa Almendra Vergara di Benedetto, de 18 años, quien residía en Uruguay y era intensamente buscada desde principios de esta semana. La Justicia confirmó que la principal hipótesis del caso apunta a un suicidio, aunque la investigación continúa abierta.
Hallaron muerta a la adolescente argentina que era intensamente buscada en Uruguay: qué dice la investigación
Pepa Almendra Vergara di Benedetto tenía 18 años y fue hallada muerta. La Justicia uruguaya investiga el caso bajo una clara hipótesis principal
La joven, que había vivido durante muchos años en la provincia de Córdoba, se había mudado a la ciudad uruguaya de Maldonado, donde realizaba sus estudios. El lunes 27 de julio su familia reportó su desaparición, lo que puso en marcha un amplio operativo de búsqueda para dar con su paradero.
Los detalles del hallazgo y las pericias de la Justicia en Punta del Este
Según se logró establecer en el marco de la reconstrucción de sus últimos movimientos, la joven se trasladó desde Maldonado hacia la vecina localidad de Punta del Este. El último registro que se tuvo de ella la ubicaba en la zona de la parada 5.
Hasta ese lugar se dirigieron sus allegados, quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades policiales tras vislumbrar un bulto en un sector de arbustos. Conforme a lo informado por el medio Montevideo Portal, los resultados de la autopsia no aportaron elementos significativos que sugieran la intervención de una tercera persona en el hecho.
Asimismo, los peritos determinaron que el deceso se produjo poco tiempo antes de que fuera localizada.
A partir de las pruebas recolectadas en el lugar y los datos forenses, las autoridades a cargo de la causa señalaron que la desaparición habría sido de carácter voluntario y que la causa de muerte se orienta hacia un cuadro de autodeterminación.
Si bien el proceso judicial no se dio por concluido de manera definitiva, las autoridades ya anunciaron la cancelación de las jornadas de indagatorias que estaban programadas.
En pocas palabras
- Hallazgo de adolescente: se confirmó el hallazgo de Pepa Almendra Vergara di Benedetto, buscada en Uruguay.
- Hipótesis principal: la Justicia uruguaya investiga el caso con una clara hipótesis de suicidio.
- Últimos movimientos: la joven se trasladó de Maldonado a Punta del Este antes de su desaparición.