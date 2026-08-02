Boca visita a Newell's en Rosario con la exigencia de no perder pisada en el Clausura

Newell's buscará en casa vengar la derrota sufrida ante Boca en el Apertura, en La Bombonera.

El cruce llega en un momento bisagra para la temporada de la Ribera. Boca desembarca en Rosario impulsado por la inyección anímica que significó sellar el pasaje a la siguiente ronda en la Copa Sudamericana. Sin embargo, aquel desgaste internacional dejó secuelas visibles desde la faz física: noventa minutos de altísima tensión, traslados exigentes y un importante desgaste emocional obligan al cuerpo técnico a hacer números finos para conformar el once inicial.

Por el lado del dueño de casa, Newell's Old Boys llega con la necesidad imperiosa de hacerse fuerte en su territorio y quedarse con los tres puntos. El conjunto rosarino suele elevar sustancialmente su rendimiento colectivo ante su público, apoyado en la solidez de su bloque central y la velocidad para lastimar de contragolpe. El Estadio Coloso Marcelo Bielsa presentará un marco repleto, donde la presión de la tribuna buscará hacer mella en la frescura física del visitante.

El último antecedente entre ambos equipos data del 1 de febrero, por el Torneo Apertura, con triunfo de local de Boca por 2 a 0.

Para Boca, la consigna es clara: conseguir un triunfo de jerarquía que confirme la levantada futbolística y le permita mantenerse prendido en los puestos de vanguardia del torneo local. Perder puntos en tierras rosarinas significaría ceder terreno valioso en la lucha por el título local y agregarle presión a los compromisos que se avecinan.

Ficha del partido y posibles formaciones

Torneo Clausura, Zona A – Fecha 3-

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Adrián Franklin

Hora: 17

TV: TNT Sports

Newell' s: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.