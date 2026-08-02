Sin tiempo para recuperaciones, Boca Juniors visita a Newell's Old Boys en el siempre complejo escenario del Parque Independencia, en el marco de la 3ª fecha del Torneo Clausura, Zona A. Este será el segundo encuentro del Xeneize en el torneo de la Liga Profesional.
Boca visita a Newell's en Rosario con la exigencia de no perder pisada en el Clausura
Tras la sufrida clasificación en la Copa Sudamericana, Boca afronta una prueba de fuego en el Coloso Marcelo Bielsa frente a Newell's Old Boys
El partido entre la Lepra rosarina y los de la Ribera arranca a las 17 con el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación de TNT Sports.
Boca buscará en Rosario su primer triunfo en el Torneo Clausura
Pese a la trabajosa clasificación en Copa Sudamericana, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vienen mostrando un muy flojo nivel en el Torneo Clausura, y vienen de ser goleados 3-0 por Deportivo Riestra en su estreno.
El cruce llega en un momento bisagra para la temporada de la Ribera. Boca desembarca en Rosario impulsado por la inyección anímica que significó sellar el pasaje a la siguiente ronda en la Copa Sudamericana. Sin embargo, aquel desgaste internacional dejó secuelas visibles desde la faz física: noventa minutos de altísima tensión, traslados exigentes y un importante desgaste emocional obligan al cuerpo técnico a hacer números finos para conformar el once inicial.
Por el lado del dueño de casa, Newell's Old Boys llega con la necesidad imperiosa de hacerse fuerte en su territorio y quedarse con los tres puntos. El conjunto rosarino suele elevar sustancialmente su rendimiento colectivo ante su público, apoyado en la solidez de su bloque central y la velocidad para lastimar de contragolpe. El Estadio Coloso Marcelo Bielsa presentará un marco repleto, donde la presión de la tribuna buscará hacer mella en la frescura física del visitante.
El último antecedente entre ambos equipos data del 1 de febrero, por el Torneo Apertura, con triunfo de local de Boca por 2 a 0.
Para Boca, la consigna es clara: conseguir un triunfo de jerarquía que confirme la levantada futbolística y le permita mantenerse prendido en los puestos de vanguardia del torneo local. Perder puntos en tierras rosarinas significaría ceder terreno valioso en la lucha por el título local y agregarle presión a los compromisos que se avecinan.
Ficha del partido y posibles formaciones
Torneo Clausura, Zona A – Fecha 3-
Estadio: Marcelo Bielsa
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Adrián Franklin
Hora: 17
TV: TNT Sports
Newell' s: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
En pocas palabras
- Boca Juniors: Visita a Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa buscando su primer triunfo en el Torneo Clausura.
- Contexto del partido: Llega tras una sufrida clasificación en Copa Sudamericana, con desgaste físico y anímico.
- Objetivo local: Newell's necesita hacerse fuerte de local y sumar los tres puntos para no perder pisada en el torneo.