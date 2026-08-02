Inicio Ovación Fútbol Pity Martínez
El mendocino brilló

El Pity Martínez fue la figura en el triunfo de Tigre frente a Racing y le mandó un mensaje a River

River decidió desprenderse de Pity Martínez y el mendocino llegó a Tigre donde se convirtió en un referente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Pity Martínez fue fundamental en el triunfo del Matador.

El Pity Martínez fue fundamental en el triunfo del Matador.

Gonzalo Martínez revalidó su nivel en Tigre al transformarse nuevamente en la figura frente a Racing. Tal como había ocurrido en su estreno con la casaca del Matador durante el mes de febrero - ocasión en la que selló el 3-1 en Victoria -, volvió a marcar el rumbo de un resultado idéntico en Avellaneda mediante una gol muy similar.

Posteriormente, al dialogar con los medios de comunicación tras dejar atrás el trago amargo del debut con caída ante Estudiantes de Río Cuarto, el jugador no solo analizó el rendimiento de su equipo, sino que también aprovechó la oportunidad para expresar un contundente pase de factura hacia River.

El Pity marc&oacute; un golazo en el triunfo de Tigre.

El Pity marcó un golazo en el triunfo de Tigre.

Pity Martínez analizó el triunfo de Tigre donde brilló

Respecto del desarrollo del encuentro en el Presidente Perón, el zurdo destacó la labor colectiva realizada frente a la Academia: "Hicimos un partido de principio a fin muy bueno contra un gran rival, en esta cancha que se hace muy difícil. Lo dije el otro día, este equipo está para grandes cosas. A veces mejor, a veces peor, pero la sensación de que queremos competir y dejar una huella en el club está. Este es un gran paso y hay que seguir, necesitamos ganar el torneo".

Asimismo, remarcó el valor del resultado para el envión anímico del grupo, aunque con prudencia: "Sería una seguidilla importante para ganar confianza y esto es un puntapié espectacular".

A su vez, el volante profundizó sobre la mentalidad con la que afrontan este periodo: "Tenemos que tener los pies sobre la tierra, hoy ganamos -que era importante- en esta cancha muy difícil, ahora se viene una seguidilla y esto sirve".

En cuanto a la jugada de su grito personal, el futbolista explicó cómo sacaron provecho de la postura táctica del equipo, al forzar equivocaciones en la salida del oponente mediante una alta intensidad en la marca: "Sabíamos que presionándolos la cancha estaba rápida y por ahí se les iba a complicar. Se dio que pude presionar, recuperar y fue un lindo gol".

El palito de Pity Martínez a River

En medio de sus declaraciones, el referente no dejó pasar la oportunidad de rememorar su desvinculación de la institución de Núñez: "Mi salida del año pasado no fue fácil, se dijeron muchas cosas, nosotros no tenemos el micrófono todos los días. Siempre estuve para jugar y estoy muy agradecido a Tigre por darme la posibilidad de demostrar que estoy bien, que quiero seguir compitiendo.

Yo tengo que hablar adentro de la cancha, que es lo que me queda. Yo tengo que hablar adentro de la cancha, que es lo que me queda.

"Disfruto el día a día, de mis compañeros, del equipo que me sostiene también, así que demostrando que estoy para competir sea lo que sea. A veces uno no tiene la posibilidad de hablar por cuidar muchas cosas. Tengo que seguir demostrando adentro de la cancha, que es lo que me hace bien y feliz y ya vengo hace varios partidos demostrando que estoy muy bien", concluyó el mendocino.

No obstante, las estadísticas indican que desde 2023 Pity Martínez sufrió dos roturas de ligamentos cruzados, problemas musculas y distensiones que lo dejaron fuera de la cancha 410 días por lo que se perdió 96 partidos con la casaca de River.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas