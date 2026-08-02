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Alejandro Garnacho debutó en el Aston Villa tras quedarse sin Mundial: "Feliz de volver a disfrutar"

Después de pasar por el Manchester United y por el Chelsea Alejandro Garnacho llegó al Aston Villa donde volvió a ser feliz

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Alejandro Garnacho volvió a jugar, pero ahora con una nueva camiseta.

Alejandro Garnacho volvió a jugar, pero ahora con una nueva camiseta.

El estreno de Alejandro Garnacho con la indumentaria de Aston Villa marcó el fin de una etapa alejado de las canchas. Tras concretarse su llegada al elenco de Birmingham, el delantero volvió a vestirse de corto en el triunfo por 3 a 1 frente a un combinado de figuras de Indonesia, en un ensayo preparatorio celebrado en Yakarta.

Finalizado el compromiso, el futbolista volcó sus sensaciones en las redes sociales para compartir la satisfacción por el objetivo cumplido.

A través de sus historias en Instagram, exteriorizó su entusiasmo por sumar rodaje deportivo nuevamente tras varios meses sin acción en el terreno de juego.

Garnacho estren&oacute; su n&uacute;mero 17 en la espalda.

Garnacho estrenó su número 17 en la espalda.

Las publicaciones de Garnacho en Instagram tras su estreno en Yakarta

En la red social el extremo zurdo lució la casaca número 17 de la escuadra británica y difundió un retrato de la jornada acompañado por las palabras: "Feliz de volver a disfrutar del fútbol". La imagen reflejó el alivio del jugador al reencontrarse con la pelota en este nuevo desafío profesional.

Alejandro Garnacho volvi&oacute; a disfrutar del f&uacute;tbol.

Alejandro Garnacho volvió a disfrutar del fútbol.

En el choque disputado el sábado, el atacante formó parte de la alineación titular elegida por el entrenador Unai Emery y completó los primeros 45 minutos del cotejo. Asimismo, proyectó la continuidad de la gira de pretemporada al añadir "nos vemos pronto, Bangkok", en alusión al próximo duelo amistoso que sostendrán en suelo tailandés.

El deportista nacido en Madrid, quien optó por representar a la Selección argentina, remarcó la importancia del paso dado en su puesta a punto. En esa misma línea, el delantero de 22 años completó su interacción en redes señalando: "Primer inicio luego de tres meses. 1% cada día. Gracias, Indonesia".

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