Alejandro Garnacho debutó en el Aston Villa tras quedarse sin Mundial: "Feliz de volver a disfrutar"

Garnacho estrenó su número 17 en la espalda.

Las publicaciones de Garnacho en Instagram tras su estreno en Yakarta

En la red social el extremo zurdo lució la casaca número 17 de la escuadra británica y difundió un retrato de la jornada acompañado por las palabras: "Feliz de volver a disfrutar del fútbol". La imagen reflejó el alivio del jugador al reencontrarse con la pelota en este nuevo desafío profesional.

Alejandro Garnacho volvió a disfrutar del fútbol.

En el choque disputado el sábado, el atacante formó parte de la alineación titular elegida por el entrenador Unai Emery y completó los primeros 45 minutos del cotejo. Asimismo, proyectó la continuidad de la gira de pretemporada al añadir "nos vemos pronto, Bangkok", en alusión al próximo duelo amistoso que sostendrán en suelo tailandés.

El deportista nacido en Madrid, quien optó por representar a la Selección argentina, remarcó la importancia del paso dado en su puesta a punto. En esa misma línea, el delantero de 22 años completó su interacción en redes señalando: "Primer inicio luego de tres meses. 1% cada día. Gracias, Indonesia".