La agenda de Independiente Rivadavia: los 7 partidos de la Lepra en el mes de agosto

Mientras espera la reprogramación de la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata y que se confirme la fecha del cruce de Copa Argentina frente a Aldosivi, la Lepra tendrá una intensa seguidilla de encuentros que incluye viajes a Junín, Río de Janeiro, Córdoba y Buenos Aires.

Los goles de Arce impulsan a Independiente Rivadavia.

El encuentro ante Sarmiento será este lunes 3 de agosto a las 16.45 y luego retornará a Mendoza para recibir el viernes 7 a Estudiantes de Río Cuarto antes del viaje a Río de Janeiro para enfrentar el martes 11 a Fluminense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.