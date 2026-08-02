La agenda de Independiente Rivadavia: los 7 partidos de la Lepra en el mes de agosto

Independiente Rivadavia viajó este domingo a Junín, provincia de Buenos Aires, donde este lunes visitará a Sarmiento en el arranque de un mes de agosto muy intenso en el que jugará 7 partidos en dos competencias diferentes.
Independiente Rivadavia viajó a Junín, provincia de Buenos Aires, donde este lunes visitará a Sarmiento en el arranque de un mes de agosto muy intenso
Independiente Rivadavia viajó este domingo a Junín, provincia de Buenos Aires, donde este lunes visitará a Sarmiento en el arranque de un mes de agosto muy intenso en el que jugará 7 partidos en dos competencias diferentes.
Mientras espera la reprogramación de la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata y que se confirme la fecha del cruce de Copa Argentina frente a Aldosivi, la Lepra tendrá una intensa seguidilla de encuentros que incluye viajes a Junín, Río de Janeiro, Córdoba y Buenos Aires.
El encuentro ante Sarmiento será este lunes 3 de agosto a las 16.45 y luego retornará a Mendoza para recibir el viernes 7 a Estudiantes de Río Cuarto antes del viaje a Río de Janeiro para enfrentar el martes 11 a Fluminense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Antes de la revancha que se jugará una semana más tarde (martes 18) en el Malvinas Argentinas, los dirigidos por Alfredo Berti enfrentarán el sábado 15 ante Belgrano, en Córdoba, y después del duelo de vuelta con el Flu visitarán el sábado 22 a Independiente de Avellaneda.
Finalmente, el intenso mes de agosto cerrará enfrentando a Racing, en el Gargantini, el domingo 30 de agosto.