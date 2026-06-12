Estados Unidos tuvo la tercera y última inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

"Somos una nación construida alrededor de la libertad. Hoy celebramos en un solo idioma y alentamos a nuestros ídolos en una sola lengua. Una lengua de unidad", retumbó en los altoparlantes del SoFi Stadium.

Con esa contundente frase, el presentador del evento dio la bienvenida al planeta, marcando el ritmo de una jornada que será histórica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065584321734250660&partner=&hide_thread=false ¡BIENVENIDOS A LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA™ 2026!



El SoFi Stadium recibe a Estados Unidos para el debut en el #MundialEnDSPORTS contra Paraguay.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pmBwE4btgb — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

De inmediato el escenario, que en el centro lució una réplica gigante del trofeo de la Copa del Mundo, cobró vida para dar paso al primer gran show de la noche: la cantante Tyla y el rapero Future.

Los cantantes encendieron las tribunas al ritmo de "Game Time", el enérgico track que inauguró oficialmente el despliegue musical en California.

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Future, cantante estadounidense, abre el show en la previa del debut entre Estados Unidos y Paraguay para el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/bOyQTncDdi — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Posteriormente llegó el turno de LISA, Anitta y Rema. El trío, catalogado por la FIFA como tres de los artistas de mayor influencia cultural y alcance global en la actualidad, copó el centro de la escena para interpretar en vivo "Goals", uno de los cortes principales que integran el álbum oficial del Mundial 2026.