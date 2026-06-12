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Mundial 2026

Estados Unidos tuvo la tercera y última inauguración del Mundial 2026

Estados Unidos tuvo la tercera, y última, ceremonia de inauguración del Mundial 2026. Desde las 22, los locales recibirán a Paraguay

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Estados Unidos tuvo su inauguración del Mundial 2026.

Estados Unidos tuvo su inauguración del Mundial 2026.

El imponente SoFi Stadium se convirtió este viernes en el epicentro del planeta fútbol. Este es el escenario elegido para que se desarrolle el tercer, y último, acto inaugural del Mundial 2026. Posteriormente, Estados Unidos se verá las caras con Paraguay por la fecha 1 del Grupo D.

Tras los espectáculos que encendieron la fiesta en México y Canadá, la icónica ciudad de Los Ángeles recibe la tercera y última ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo.

Inauguración Mundial 2026

Desde las 20.30 (hora de Argentina), el majestuoso recinto californiano fusionará el brillo de Hollywood con la pasión del deporte a través de un megashow tecnológico que reunirá a estrellas globales de la música como Katy Perry, Anitta, LISA y Future, preparando una atmósfera eléctrica para una noche que promete ser verdaderamente histórica.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

"Somos una nación construida alrededor de la libertad. Hoy celebramos en un solo idioma y alentamos a nuestros ídolos en una sola lengua. Una lengua de unidad", retumbó en los altoparlantes del SoFi Stadium.

Con esa contundente frase, el presentador del evento dio la bienvenida al planeta, marcando el ritmo de una jornada que será histórica.

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De inmediato el escenario, que en el centro lució una réplica gigante del trofeo de la Copa del Mundo, cobró vida para dar paso al primer gran show de la noche: la cantante Tyla y el rapero Future.

Los cantantes encendieron las tribunas al ritmo de "Game Time", el enérgico track que inauguró oficialmente el despliegue musical en California.

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Posteriormente llegó el turno de LISA, Anitta y Rema. El trío, catalogado por la FIFA como tres de los artistas de mayor influencia cultural y alcance global en la actualidad, copó el centro de la escena para interpretar en vivo "Goals", uno de los cortes principales que integran el álbum oficial del Mundial 2026.

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