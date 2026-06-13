Estados Unidos goleó a Paraguay en su debut en el Mundial 2026

La apertura del marcador llegó a los seis minutos de la primera etapa. Christian Pulisic encaró por izquierda y tras superar a dos marcas se metió al área. Allí asistió a Weston McKennie quien tiró el centro atrás y fue Bobadilla quien terminó convirtiendo en su propio arco.

Con la diferencia a favor Estados Unidos fue dueño tanto de la pelota como de las situaciones de riesgo a lo largo de los primeros 45 minutos.

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Esta diferencia logró plasmarla en el marcador apenas pasada la primera media hora de juego. Nuevamente fue Pulisic quien ingresó al área y envió el centro atrás para la llegada de Balogun, quien de primera definió al segundo palo.

Cuando todo parecía indicar que el marcador no se alteraría, llegó un nuevo golpe para Paraguay. Esta vez, a los 42', la jugada se originó por el sector derecho del ataque.

Tyler Adams envió un pase al vacío para la llegada de un Balogun que estuvo intratable. Tras dejar a dos defensores en el camino, abrió el botín de su pie izquierdo y puso la pelota en el ángulo superior derecho del arquero Orlando Gill.

Paraguay Estados Unidos Julio Enciso dio la asistencia en el gol de Paraguay.

Paraguay descontó y Estados Unidos lo liquidó

Con la vergüenza deportiva por el resultado, Paraguay salió a buscar el descuento desde el primer minuto. Sorpresivamente esta iniciativa (al igual que en el primer tiempo), no pudo sostenerse en el tiempo.

Con el correr de los minutos el partido entró en una meseta en la cual Estados Unidos dominaba la pelota sin poder ampliar su ventaja en el marcador.

El equipo de Pochettino mereció ampliar la ventaja y, de tanto perdonar, sufrió en el primer tiro al arco de la Albirroja. Miguel Almirón peleó una pelota aérea que le terminó quedando a Julio Enciso. El hombre del Racing de Estrasburgo habilitó a la izquierda para la llegada de Mauricio, quien de primera la puso pegada al palo.

En la última del partido llegó el merecido gol para un Estados Unidos que podría haber ganado por un margen aún mayor. Giovanni Reyna, en el octavo minuto de adición, definió de tres dedos para que el equipo de Mauricio Pochettino pusiera la frutilla del postre en su estreno.