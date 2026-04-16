A lo largo de los últimos años, Argentina ha reforzado su presencia militar en el campo del desarrollo aeroespacial con proyectos que combinan ciencia, ingeniería y tecnología aplicada. En ese contexto, los ensayos con cohetes sonda se han convertido en una herramienta clave para probar sistemas en condiciones reales de vuelo suborbital.
Argentina impulsa su desarrollo en tecnología militar con el lanzamiento del cohete "Escorpio", un proyecto clave para la industria aeroespacial de la región
Su lanzamiento es un hito que refuerza sus capacidades científicas y estratégicas, y marca un avance clave en la recuperación de tecnologías de defensa y exploración suborbital
El lanzamiento del cohete sonda MET 1-SO “Escorpio” representa uno de esos hitos recientes dentro de ese proceso de avance tecnológico sostenido de Argentina. Con su lazmaiento se impulsa capacidades nacionales en áreas estratégicas.
Argentina impulsa su desarrollo en tecnología militar con el lanzamiento del cohete "Escorpio", un proyecto clave para la industria aeroespacial de la región
Se trata de un cohete sonda experimental suborbital de una etapa, desarrollado por la Fuerza Aérea Argentina en conjunto con el CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa). Su objetivo no es poner satélites en órbita ni funcionar como un sistema de armas, sino servir como plataforma de prueba para validar tecnologías críticas en un entorno real de vuelo.
El lanzamiento se realizó desde el CELPA II Atlántico, en la zona de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, y formó parte de una campaña de evaluación de sistemas de propulsión, control y recuperación de carga útil. Una de las mayores novedades del ensayo fue la exitosa recuperación de la cápsula de carga útil sobre aguas del Atlántico Sur, un logro inédito para la industria aeroespacial argentina. La cápsula, desacoplada tras alcanzar el punto máximo de su trayectoria balística, fue localizada y recuperada por medios de la Armada Argentina, con apoyo de drones y sensores especializados.
La importancia de este lanzamiento
Durante la misión se pusieron a prueba distintos componentes desarrollados localmente, entre ellos el sistema de propulsión de combustible sólido, la aviónica de a bordo, la telemetría y los sistemas de transmisión de datos encriptados. La importancia del “Escorpio” no se limita a su lanzamiento, sino a lo que representa en términos de desarrollo tecnológico. Estos ensayos permiten a la Argentina consolidar conocimientos en ingeniería aeroespacial, fortalecer la cooperación entre instituciones científicas y militares, y formar equipos especializados capaces de diseñar y operar sistemas cada vez más complejos.
En un escenario global donde la tecnología espacial avanza rápidamente, este tipo de proyectos posiciona al país dentro de una dinámica de innovación constante en América Latina. Su valor no está únicamente en el vuelo, sino en todo lo que habilita a futuro en materia de ciencia, defensa y soberanía tecnológica. Este ensayo exitoso posiciona al país entre las pocas naciones capaces de diseñar, construir, lanzar y recuperar vehículos suborbitales. Para la Fuerza Aérea Argentina, se trata de un paso estratégico hacia el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, en el marco de un proyecto nacional con visión de futuro, soberanía y autonomía en el campo aeroespacial.