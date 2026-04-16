Argentina impulsa su desarrollo en tecnología militar con el lanzamiento del cohete "Escorpio", un proyecto clave para la industria aeroespacial de la región

El lanzamiento se realizó desde el CELPA II Atlántico, en la zona de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, y formó parte de una campaña de evaluación de sistemas de propulsión, control y recuperación de carga útil. Una de las mayores novedades del ensayo fue la exitosa recuperación de la cápsula de carga útil sobre aguas del Atlántico Sur, un logro inédito para la industria aeroespacial argentina. La cápsula, desacoplada tras alcanzar el punto máximo de su trayectoria balística, fue localizada y recuperada por medios de la Armada Argentina, con apoyo de drones y sensores especializados.

Misil (8)

La importancia de este lanzamiento

Durante la misión se pusieron a prueba distintos componentes desarrollados localmente, entre ellos el sistema de propulsión de combustible sólido, la aviónica de a bordo, la telemetría y los sistemas de transmisión de datos encriptados. La importancia del “Escorpio” no se limita a su lanzamiento, sino a lo que representa en términos de desarrollo tecnológico. Estos ensayos permiten a la Argentina consolidar conocimientos en ingeniería aeroespacial, fortalecer la cooperación entre instituciones científicas y militares, y formar equipos especializados capaces de diseñar y operar sistemas cada vez más complejos.

En un escenario global donde la tecnología espacial avanza rápidamente, este tipo de proyectos posiciona al país dentro de una dinámica de innovación constante en América Latina. Su valor no está únicamente en el vuelo, sino en todo lo que habilita a futuro en materia de ciencia, defensa y soberanía tecnológica. Este ensayo exitoso posiciona al país entre las pocas naciones capaces de diseñar, construir, lanzar y recuperar vehículos suborbitales. Para la Fuerza Aérea Argentina, se trata de un paso estratégico hacia el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, en el marco de un proyecto nacional con visión de futuro, soberanía y autonomía en el campo aeroespacial.