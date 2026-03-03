Inicio Economía Impuesto Automotor
Impuestos 2026

ATM fijó los intereses para quienes paguen en cuotas el Impuesto Automotor y el Impuesto Inmobiliario

Los contribuyentes que no realicen el pago total anual del Impuesto Automotor y del Impuesto Inmobiliario, deberán abonar un recargo

Analía Doña
Este martes se conoció una nueva resolución de ATM sobre el impuesto Automotor y el Inmobiliario.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) fijó los intereses de financiación para quienes paguen en cuotas el Impuesto Automotor y el Impuesto Inmobiliario durante el año 2026.

La resolución N° 13 publicada este martes en el Boletín Oficial detalla que aquellos contribuyentes que no realicen el pago total anual de los tributos hasta febrero y marzo, según corresponda, deberán abonar un recargo en las cuotas posteriores.

Específicamente, estableció una tasa de interés del 1,75% para la segunda cuota de ambos impuestos, con vencimientos programados entre abril y mayo. Esto, a pesar de que el Ministerio de Hacienda y Finanzas había proyectado una tasa general del 2% mensual.

Interés del Impuesto Inmobiliario 2026

La tasa de interés aplicable al Impuesto Inmobiliario cuando no se opte por el pago total anual, finalmente quedó de la siguiente manera:

  • Cuota 1 (vencimiento en febrero): sin interés
  • Cuota 2 (vencimiento en abril): interés acumulado de financiación del 1,75%

Interés del Impuesto Automotor 2026

Por otra parte, ATM definió que la tasa de interés aplicable al Impuesto Automotor para el año fiscal 2026 sea igual a la del Inmobiliario:

  • Cuota 1 (vencimiento en marzo): sin interés
  • Cuota 2 (vencimiento en mayo): interés acumulado de financiación del 1,75%

Descuentos para pagar el Inmobiliario y el Automotor

Por otra parte, la semana pasada ATM oficializó un nuevo esquema de beneficios fiscales para el ejercicio 2026 que otorgará descuentos en los impuestos Automotor e Inmobiliario a contribuyentes que mantengan sus obligaciones al día.

