ATM fijó los intereses para quienes paguen en cuotas el Impuesto Automotor y el Impuesto Inmobiliario

La resolución N° 13 publicada este martes en el Boletín Oficial detalla que aquellos contribuyentes que no realicen el pago total anual de los tributos hasta febrero y marzo, según corresponda, deberán abonar un recargo en las cuotas posteriores.

Específicamente, estableció una tasa de interés del 1,75% para la segunda cuota de ambos impuestos, con vencimientos programados entre abril y mayo. Esto, a pesar de que el Ministerio de Hacienda y Finanzas había proyectado una tasa general del 2% mensual.