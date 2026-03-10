YPF volvió a subir el precio de la nafta y en dos días se encareció $43 en las estaciones de Mendoza

Irán petróleo El ataque de misiles israelíes a refinerías de petróleo en Irán, además del bloqueo del estrecho de Ormuz, mantienen en vilo a los precios de la nafta y otros combustibles

Sin embargo, el también presidente de YPF había advertido que si los automovilistas debían cargar combustible, mejor lo hicieran "ahora y no mañana". Fue en medio de los rumores de nuevos ajustes en surtidor, que hizo que la nafta trepara escalonadamente desde fines de febrero, cuando empezó el conflicto en Medio Oriente.

Cuánto cuesta llenar un tanque naftero

Con el incremento de los precios de la nafta aplicados por YPF entre el fin de semana y este martes, casi sin saberlo algunos mendocinos alcanzaron a cargar y ahorrar, y otros no tanto.

Es que el domingo, llenar el tanque de un vehículo mediano (55 litros promedio) con nafta súper implicaba desembolsar $93.880. Pero ya el lunes, el costo total había trepado a casi $95.000.

Sin embargo, este martes el por el mismo automóvil hubo que pagar $96.250.

Trump, Irán y el petróleo: "Muerte, fuego y furia"

Mientras tanto, los mercados se mueven al ritmo de la guerra y sobre todo los dichos del presidente estadounidense Donald Trump, quien anticipó que el conflicto bélico esta cerca de terminar. Esas declaraciones hicieron que el barril de petróleo se acomodara en torno a U$S90, luego de tocar primero un pico de 118 el lunes y luego situarse en 100.

Sin embargo, las reacciones de Trump no traen mucha calma. En especial luego de amenazar a Irán con una ofensiva "20 veces más fuerte”, si el gobierno iraní mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo que demanda el mundo.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora. Muerte, fuego y furia se abatirán sobre ellos”, escribió Trump en su red social Truth Social, ante la preocupación por el traslado del petróleo y la reacción de los mercados internacionales.

Al respecto, el mandatario norteamericano se explayó: “Eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”.