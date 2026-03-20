El precio de la nafta no para de subir: sumó su cuarto aumento en 5 días

En lo que va de marzo el precio de los combustibles líquidos no deja de subir, pero la semana previa al finde XL ya es récord. Es que con el aumento de este viernes la nafta llegó a $1.864 por litro, y ya acumuló 4 en solamente 5 días.
Como es habitual, YPF modificó las pizarras de sus estaciones en la medianoche del jueves. Y los automovilistas desayunaron la nueva suba del 0,59% en la mañana de este viernes, con la cual la súper ya se encareció casi $160 en dos semanas.
Lo cierto es que quienes tienen que cargar combustible no tienen respiro. La muestra más clara es que el nuevo incremento sorprendió a propios y extraños dado que llega apenas un día después de otro que dejó el precio de la nafta premium en los $2.000. Ahora en YPF está a $2.010.
Con esa dinámica, desde antes de que comenzaran los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y se desatara la guerra hasta ahora según datos de Amena (Asociación de Expendedores de Nafta y Afines de Mendoza) los valores en surtidor treparon 14,79%.
La "escalera" del precio de la nafta en marzo
Si bien es esperable que las petroleras trasladen al surtidor la disparada del barril de crudo a causa de la guerra, lo cierto es que luego de que el propio CEO de YPF, Horacio Marín, descartara "cimbronazos" en los combustibles, no dejaron de subir.
Así, en lo que va de marzo el precio de los distintos tipos de combustibles líquidos ascendieron en una escalera que ya suma 7 escalones. De esa forma, el litro de nafta súper evolucionó con la siguiente progresión:
- Domingo 8: $1.707
- Lunes 9: $1.727
- Martes 10: $1.750
- Lunes 16: $1.796
- Martes 17: $1.820
- Jueves 19: $1.853
- Viernes 20: $1.864
Todo indica que los valores en las estaciones de servicio están lejos de estabilizarse. Y que en la medida de que la volatilidad del precio del barril de petróleo brent (referencia para Argentina) persista, habrá nuevos golpes al bolsillo por el incremento del precio de los combustibles.