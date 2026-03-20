El precio de la nafta no para de subir: sumó su cuarto aumento en 5 días

image La nafta súper, con el nuevo aumento, superó los $1860 por litro, mientras que los combustibles premium se despegaron de los $2.000

Con esa dinámica, desde antes de que comenzaran los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y se desatara la guerra hasta ahora según datos de Amena (Asociación de Expendedores de Nafta y Afines de Mendoza) los valores en surtidor treparon 14,79%.

La "escalera" del precio de la nafta en marzo

Si bien es esperable que las petroleras trasladen al surtidor la disparada del barril de crudo a causa de la guerra, lo cierto es que luego de que el propio CEO de YPF, Horacio Marín, descartara "cimbronazos" en los combustibles, no dejaron de subir.

Así, en lo que va de marzo el precio de los distintos tipos de combustibles líquidos ascendieron en una escalera que ya suma 7 escalones. De esa forma, el litro de nafta súper evolucionó con la siguiente progresión:

Domingo 8: $1.707

Lunes 9: $1.727

Martes 10: $1.750

Lunes 16: $1.796

Martes 17: $1.820

Jueves 19: $1.853

Viernes 20: $1.864

Todo indica que los valores en las estaciones de servicio están lejos de estabilizarse. Y que en la medida de que la volatilidad del precio del barril de petróleo brent (referencia para Argentina) persista, habrá nuevos golpes al bolsillo por el incremento del precio de los combustibles.