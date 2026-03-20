Precios chinos: este es el SUV más barato, con un precio increíble

El último año marcó un cambio de tendencia en el sector automotor local debido al ingreso de numerosas unidades SUV fabricadas en China. Gran parte de estos vehículos aprovecharon el cupo de importación para modelos con mecánicas electrificadas, lo que permite su entrada sin el arancel del 35 %.
Esta ventaja impositiva impacta de forma directa en el precio final, posicionando a más de un SUV como una alternativa tentadora frente a los productos fabricados regionalmente. Al analizar el mercado, se observa que la oferta abarca desde unidades compactas hasta camionetas medianas con tecnología híbrida.
Las características del SUV más económico
Dentro del actual mercado de vehículos de origen oriental, el JAC S2 se posiciona como la variante más accesible. Este modelo del segmento chico presenta un precio de 19.900 dólares, lo que lo ubica por debajo de la barrera de los 30 millones de pesos. En su apartado mecánico, utiliza un motor naftero de 1.5 litros que entrega una potencia de 105 CV. Dependiendo de la versión elegida, este impulsor puede acoplarse a una caja de cambios manual de cinco velocidades o a una transmisión automática del tipo CVT.
En cuanto al equipamiento y seguridad, este SUV de China incluye elementos esenciales para la conducción urbana. Viene equipado con control de estabilidad (ESP), asistente de frenado de emergencia y anclajes ISOFIX para sillas infantiles. Su interior destaca por una pantalla táctil de 9 pulgadas con conectividad para dispositivos móviles. Con una longitud de 4,13 metros y un diseño compacto, este modelo busca captar a quienes desean ingresar al mundo de las camionetas urbanas sin realizar una inversión excesiva.
Los 10 modelos más baratos
La competencia por ofrecer el mejor precio generó un ranking variado donde conviven motores convencionales y propuestas híbridas. A continuación, se detallan las diez opciones más económicas disponibles hoy:
- JAC S2: 19.900 dólares.
- Kaiyi X3: 21.655 dólares.
- Forthing T5: 21.950 dólares.
- Chery Tiggo 2 Pro Max: 23.000 dólares.
- BAIC X35: 25.500 dólares.
- JAC JS4: 27.500 dólares.
- MG ZS HEV (Híbrido): 27.500 dólares.
- Jetour Dashing: 28.200 dólares.
- Haval Jolion HEV (Híbrido): 28.990 dólares.
- BYD Yuan Pro (Eléctrico): 29.990 dólares.