Precios chinos: este es el SUV más barato, con un precio increíble

Esta ventaja impositiva impacta de forma directa en el precio final, posicionando a más de un SUV como una alternativa tentadora frente a los productos fabricados regionalmente. Al analizar el mercado, se observa que la oferta abarca desde unidades compactas hasta camionetas medianas con tecnología híbrida.

Las características del SUV más económico

suv jac s2

Dentro del actual mercado de vehículos de origen oriental, el JAC S2 se posiciona como la variante más accesible. Este modelo del segmento chico presenta un precio de 19.900 dólares, lo que lo ubica por debajo de la barrera de los 30 millones de pesos. En su apartado mecánico, utiliza un motor naftero de 1.5 litros que entrega una potencia de 105 CV. Dependiendo de la versión elegida, este impulsor puede acoplarse a una caja de cambios manual de cinco velocidades o a una transmisión automática del tipo CVT.