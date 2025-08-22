Un incendio en malezas afectó a un complejo de cabañas, árboles y una fábrica

Dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, junto con Voluntarios de Maipú y Guaymallén, trabajaron en el lugar para evitar que las llamas avancen aún más. La primera medida que realizaron fue evacuar a todas las personas de la zona.

El trabajo de Bomberos en el incendio en Maipú

Cerca de la 1.30 de este viernes los Bomberos informaron que 7 domicilios, entre viviendas y quinchos, estaban afectados por el fuego.

Alrededor de las 4 confirmaron que pudieron controlar el incendio y quedaron en guardia de cenizas para evitar que se reavive el fuego. Señalaron que las llamas habían alcanzado tres terrenos que tuvieron afectación total de un quincho y el cierre perimetral.

Otros 7 terrenos terminaron con daños en cierres perimetrales y patios, además de 8 palmeras y una fábrica de conservas que está abandonada como consecuencia del incendio.