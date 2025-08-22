Un incendio en malezas afectó a un complejo de cabañas, árboles y una fábrica

Un incendio de malezas en Maipú generó grandes pérdidas cuando el viento hizo que el fuego se propagara hacia un complejo de cabañas. Bomberos trabajaron durante toda la noche hasta que extinguieron las llamas. Hubo pérdidas parciales en las viviendas, y afectaciones en un quincho, en palmeras, y en una fábrica abandonada.
