Un incendio en malezas afectó a un complejo de cabañas, árboles y una fábrica

El incendio en Maipú contó con el trabajo de varias dotaciones de Bomberos. El fuego se extendió como consecuencia del viento. No hubo heridos

Los Bomberos del Cuartel Central

Los Bomberos del Cuartel Central, y Voluntarios de Maipú y Guaymallén trabajaron toda la noche en un incendio en casas de fin de semana. Imagen ilustrativa.

Bomberos de Maipú

Un incendio de malezas en Maipú generó grandes pérdidas cuando el viento hizo que el fuego se propagara hacia un complejo de cabañas. Bomberos trabajaron durante toda la noche hasta que extinguieron las llamas. Hubo pérdidas parciales en las viviendas, y afectaciones en un quincho, en palmeras, y en una fábrica abandonada.

El llamado de alerta del incendio fue alrededor de las 23.50 del jueves e indicaron que el fuego estaba en una zona de campo cercano a viviendas en calle Nicolás Serpa y Callejón Torres, frente a la escuela Remedios de Escalada, de Maipú.

incendio Maipú
Los Bomberos se enfrentaron a un incendio en Maipú que se propagó por el viento.

Los primeros en llegar al lugar indicado fue la Policía, quienes alertaron que el incendio era grande, pese a que estaba en zona de campo. Pero con el correr de los minutos y el paso de viento que soplaba, provocó que el fuego se desplazada hacia las casas aledañas.

Dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, junto con Voluntarios de Maipú y Guaymallén, trabajaron en el lugar para evitar que las llamas avancen aún más. La primera medida que realizaron fue evacuar a todas las personas de la zona.

El trabajo de Bomberos en el incendio en Maipú

Cerca de la 1.30 de este viernes los Bomberos informaron que 7 domicilios, entre viviendas y quinchos, estaban afectados por el fuego.

Embed - Varias viviendas de fin de semana de Maipú fueron afectados por un incendio

Alrededor de las 4 confirmaron que pudieron controlar el incendio y quedaron en guardia de cenizas para evitar que se reavive el fuego. Señalaron que las llamas habían alcanzado tres terrenos que tuvieron afectación total de un quincho y el cierre perimetral.

Otros 7 terrenos terminaron con daños en cierres perimetrales y patios, además de 8 palmeras y una fábrica de conservas que está abandonada como consecuencia del incendio.

