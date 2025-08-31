Los hinchas de Boca se rindieron ante el buen rendimiento de un futbolista

Boca le ganó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, El Xeneize dejó atrás su peor racha negativa, alcanzó su tercera victoria consecutiva, y se ubica primero en la tabla anual, lo que le da un pasaje directo a la próxima Copa Libertadores.

Después del partido, como suele suceder, los hinchas de Boca hicieron tendencia a un futbolista que viene mostrando un rendimiento sostenido y, entre otras cosas, pidieron que nunca salga del once.

Lautaro Di Lollo, el defensor aplaudido por los hinchas de Boca

Se trata de Lautaro Di Lollo, el joven defensor que abrió el marcador en el Minella y redondeó un nuevo buen partido en la zaga del Xeneize. Ante otra buena actuación, fueron varios los comentarios positivos en las redes sociales.

Pese a haber arrancado como una de las últimas opciones en la defensa central del ciclo de Russo, Di Lollo supo ganarse un lugar, y hoy en día es pieza clave en este Boca.

Con el gol frente a Aldosivi, Di Lollo alcanzó su cuarto tanto en 28 partidos con la camiseta Azul y Oro, y los hinchas al día de hoy le reconocen ese buen rendimiento.

La mala noticia que recibió Boca frente a Aldosivi

Más allá del triunfo, Boca recibió una mala noticia frente a Aldosivi, y lo peor de todo es que se dio a nada más segundos de terminar el encuentro: Agustín Marchesín sintió una molestia muscular y se retiró lesionado.

Fue Leandro Brey quien ingresó en su lugar, y lo cierto es que habrá que esperar para ver qué tipo de lesión se informa sobre el exarquero de la selección Argentina.

Boca sigue ganando, y ahora tiene dos semanas, por fecha FIFA, para mejorar su juego antes de enfrentar a otro equipo que viene en buena sintonía: el Rosario Central de Ángel Di María.

