Pese a haber arrancado como una de las últimas opciones en la defensa central del ciclo de Russo, Di Lollo supo ganarse un lugar, y hoy en día es pieza clave en este Boca.

Con el gol frente a Aldosivi, Di Lollo alcanzó su cuarto tanto en 28 partidos con la camiseta Azul y Oro, y los hinchas al día de hoy le reconocen ese buen rendimiento.

Lautaro Di Lollo convirtió 1 GOL y fue LÍDER en despejes (7) en el triunfo de Boca ante Aldosivi. — dataref (@dataref_ar) August 31, 2025

La mala noticia que recibió Boca frente a Aldosivi

Más allá del triunfo, Boca recibió una mala noticia frente a Aldosivi, y lo peor de todo es que se dio a nada más segundos de terminar el encuentro: Agustín Marchesín sintió una molestia muscular y se retiró lesionado.

EL GESTO DE MARCHESÍN LO DICE TODO: el arquero salió lesionado en Mar del Plata.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Fue Leandro Brey quien ingresó en su lugar, y lo cierto es que habrá que esperar para ver qué tipo de lesión se informa sobre el exarquero de la selección Argentina.

Boca sigue ganando, y ahora tiene dos semanas, por fecha FIFA, para mejorar su juego antes de enfrentar a otro equipo que viene en buena sintonía: el Rosario Central de Ángel Di María.