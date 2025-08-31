El Xeneize generó avances con superioridad numérica incluida, pero lo cierto es que no pudo aprovecharlos en ningún momento. El más claro de todos ellos fue un avance de Merentiel, a los 17 minutos.

Por su parte, Aldosivi tuvo apenas dos remates: uno desviado de Gino y otro de Serrago, que fue a parar directo a las manos de Agustín Marchesín.

Cuando parecía que el aburrido primer tiempo se moría, una guapeada de Lautaro Blanco generó un córner para Boca. El centro de Leandro Paredes fue a las manos de Carranza, quien se apuró y sacó la contra para El Tiburón.

Embed - Con GOLES de DI LOLLO y BATTAGLIA, BOCA se lo GANÓ a ALDOSIVI | #Aldosivi 0-2 #Boca | Resumen

Sin embargo, el chileno Carlos Palacios se tiró al césped, recuperó y sacó un centro perfecto a la cabeza del defensor Lautaro Di Lollo. Así, el club de la Ribera se fue al descanso en ventaja.

El segundo tiempo fue más de lo mismo, con Boca teniendo la pelota y avanzando, pero sin generar situaciones de peligro. Luego de una chance de Aldosivi bien tapada por Marchesín, El Xeneize iba a ampliar el resultado.

Boca no brilló, pero fue contundente en Mar del Plata

El ingresado Zeballos ganó un tiro de esquina que fue, una vez más, perfectamente ejecutado por Leandro Paredes. En lo alto, fue Rodrigo Battaglia quien se impuso y, nuevamente de cabeza, produjo el segundo grito de la tarde.

La mala noticia en El Xeneize fue la lesión de Agustín Marchesín, quien tuvo que ser reemplazado por Leandro Brey sobre el cierre del partido. Tras el cambio, no hubo tiempo para más.

Boca no brilló, pero fue contundente y eso le alcanzó para conseguir una nueva victoria en Mar del Plata. De esta manera, los bosteros comienzan a salir de nada menos que la peor racha de su historia y, por qué no, a ilusionarse en el Torneo Clausura.