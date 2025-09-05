Inicio Judiciales Estafas
Delitos Económicos

La Fiscalía ya recibió 134 denuncias por estafas por $200 millones contra Megatecnología

Siguen prófugos los hermanos Cristhian y Alejandra Holguín, denunciados por estafas con computadoras. Megatecnología es el caso de estafas más impactante de los últimos años

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Sigue prófugo el colombiano Cristhian Holguín

Sigue prófugo el colombiano Cristhian Holguín, fundador de Megatecnología, empresa que acumula 134 denuncias por estafas por $200 millones.


El escándalo de la empresa informática Megatecnología por estafas con computadoras e insumos cobrados pero nunca entregados a sus clientes no se detiene.

En poco más de 20 días a contar desde el 14 de agosto, la Fiscalía de Delitos Económicos ya recibió 134 denuncias por estafas $200 millones.

Hasta la fecha hay una mujer detenida en su casa con tobillera e imputada por el delito de estafas genéricas, pero siguen prófugos los colombianos Cristhian y Alejandra Holguín, hermanos y caras visibles de Megatecnología.

La Fiscalía de Delitos Económicos ya comenzó a tomar declaración a los denunciantes, algunos de los cuales analizan presentarse como querellantes particulares con lo cual podrán participar del proceso judicial de manera activa y sentar postura al momento de las definiciones.

Megatecnología-Carteles
Tras las denuncias por estafas, Megatecnología cerró su local de calle Morón 130 de Ciudad.

Tras las denuncias por estafas, Megatecnología cerró su local de calle Morón 130 de Ciudad.

El misterio de los hermanos Holguín y las estafas de Megatecnología

El paradero de los hermanos colombianos Cristhian y Alejandra Holguín sigue siendo un misterio a poco más de tres semanas de que estallara el escándalo por estafas de Megatecnología.

La última noticia con la que cuentan los investigadores data del martes 19 de agosto a las 0.10, cuando Cristhian Holguín, fundador y promotor de la empresa que cerró sus puertas dejando el tendal de afectados, abordó un vuelo directo Mendoza-Panamá con la esposa y los hijos.

De Alejandra, la hermana, la Justicia no sabe si está en Mendoza, en otra provincia o en el exterior.

La familia Holguín está representada en la Justicia por el abogado Carlos Estelrich, a cargo de la defensa técnica de la única detenida e imputada: Daniela Heinrich, esposa de John Alexander Holguín y cuñada de los prófugos Cristhian y Alejandra Holguín.

Heinrich deberá afrontar en breve la audiencia de prisión preventiva donde arriesga quedar procesalmente más complicada y a un paso del juicio en el megacaso de estafas.

Sin embargo, la previa de esta instancia podría derivar en la apertura de alguna negociación entre el abogado de Heinrich y la Fiscalía con el propósito de que la acción penal quede extinta, tal como habilita la ley.

Para lograr el sobreseimiento de Heinrich, la defensa debería ofrecer una reparación económica a los denunciantes, quienes deberían aceptarla.

Temas relacionados:

Te puede interesar