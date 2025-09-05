La Fiscalía ya recibió 134 denuncias por estafas por $200 millones contra Megatecnología

La Fiscalía de Delitos Económicos ya comenzó a tomar declaración a los denunciantes, algunos de los cuales analizan presentarse como querellantes particulares con lo cual podrán participar del proceso judicial de manera activa y sentar postura al momento de las definiciones.

Megatecnología-Carteles Tras las denuncias por estafas, Megatecnología cerró su local de calle Morón 130 de Ciudad.

El misterio de los hermanos Holguín y las estafas de Megatecnología

El paradero de los hermanos colombianos Cristhian y Alejandra Holguín sigue siendo un misterio a poco más de tres semanas de que estallara el escándalo por estafas de Megatecnología.

La última noticia con la que cuentan los investigadores data del martes 19 de agosto a las 0.10, cuando Cristhian Holguín, fundador y promotor de la empresa que cerró sus puertas dejando el tendal de afectados, abordó un vuelo directo Mendoza-Panamá con la esposa y los hijos.

De Alejandra, la hermana, la Justicia no sabe si está en Mendoza, en otra provincia o en el exterior.

La familia Holguín está representada en la Justicia por el abogado Carlos Estelrich, a cargo de la defensa técnica de la única detenida e imputada: Daniela Heinrich, esposa de John Alexander Holguín y cuñada de los prófugos Cristhian y Alejandra Holguín.

Heinrich deberá afrontar en breve la audiencia de prisión preventiva donde arriesga quedar procesalmente más complicada y a un paso del juicio en el megacaso de estafas.

Sin embargo, la previa de esta instancia podría derivar en la apertura de alguna negociación entre el abogado de Heinrich y la Fiscalía con el propósito de que la acción penal quede extinta, tal como habilita la ley.

Para lograr el sobreseimiento de Heinrich, la defensa debería ofrecer una reparación económica a los denunciantes, quienes deberían aceptarla.