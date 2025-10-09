Alfredo Cornejo apoyó a Javier Milei pero le pidió una reforma de la coparticipación federal

javier milei san rafael mendoza Javier Milei ocupó la mesa principal para escuchar a Alfredo Cornejo en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

“La pobreza solo se resuelve con sensatez, responsabilidad y renunciando a la demagogia”, agregó Cornejo, ante los aplausos de los presentes, y se dirigió al Presidente: "Nos comprometimos a que Javier Milei tenga éxito. Cuente con Mendoza, vamos a seguir tirando para el mismo lado. No tengo dudas de que si a Argentina le va bien, a Mendoza le irá aún mejor".

La lucha antigranizo, entre la postura del Gobierno y la del sector privado

Gabriel Brega, anfitrión de la jornada que contó con la presencia del Presidente, hizo referencia en parte de su discurso a la lucha antigranizo, sistema que el Gobierno provincial dejó de costear el año pasado, salvo de un aporte que realizó para la campaña en el Sur.

“Pedimos que el Gobierno provincial considere la lucha antigranizo”, dijo el empresario, quien catalogó al sistema como una herramienta de defensa que no se limita solo a la agricultura.

Pero a ese pedido, que incluyó el de un “aporte inteligente del Gobierno”, le sumó una propuesta: acordar un aporte de recursos de la Cámara por los próximos tres años.

Cornejo recogió el guante una vez que le tocó estar sobre el escenario, pero no se alejó de lo que ya anunció en más de una oportunidad: “Los aviones, los servicios de radares y las bengalas siguen a disposición para quienes deseen continuar con la lucha antigranizo”.

Javier Milei junto al presidente de la Cámara de San Rafael, Gabriel Brega. Luis Petri acompañó al Presidente.

La minería en una economía estable, como la que propone Javier Milei

El gobernador Alfredo Cornejo señaló en su discurso ante empresarios y políticos que “construir un marco legal confiable y claro, y autoponernos estándares internacionales de los más exigentes en materia de minería es una tarea que enfrentamos”.

Y, en ese camino, aseguró que los proyectos de cobre y potasio que se concentran en el Sur de Mendoza podrán escalar “en una Argentina con economía estable” como la que propone el presidente Javier Milei.

Cornejo hizo especial mención, también, a los proyectos de energía renovable, y le dijo a Milei que “los nueve parques solares que hay en Mendoza no tienen garantía del Tesoro Nacional y son de inversión privada y no de una empresa pública, como sí ocurre en otras provincias”.

El reclamo empresario del Sur combinó reforma laboral, infraestructura y unidad política

El titular de la Cámara de Comercio local, Gabriel Brega, reclamó unidad al sector político, pidió que se acelere la reforma laboral y obras de infraestructura clave para el Sur de Mendoza.

Ante el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente sanrafaelino Omar Félix, bregó por la lucha antigranizo, pidió un “aporte inteligente del Gobierno provincial” y ofreció un acuerdo para que la Cámara aporte fondos privados para que la herramienta siga funcionando en el Sur por los próximos tres años.

“No pierdo la esperanza de que, en algún momento, la política entienda que trabajar en equipo es la única opción”, dijo el empresario de transporte ante los presentes en el Centro de Congresos Alfredo Bufano.

Gabriel Brega abrió el evento que contó con la presencia de Javier Milei.

“Dejen de mirar encuestas y empiecen a mirar los balances de las pymes”, dijo Gabriel Brega para cerrar su discurso, mientras el Presidente esperaba en una oficina.

Tras sus palabras, se presentó el intendente de San Rafael, Omar Félix.

Los mensajes para Javier Milei, Alfredo Cornejo y Omar Félix

Además de los reclamos a la Nación, el titular de la Cámara de Comercio pide especialmente que Provincia y Municipio “empiecen a trabajar en conjunto, porque es agotador estar entremedio de dos banderas políticas”.

También, reflexionó, es importante para el sector “dejar de pensar en el Norte, el Sur, el Este y el Oeste”, lo cual se ha usado políticamente y “ha hecho daño a toda la provincia”.

Una multitud espera por el presidente Javier Milei en San Rafael.

Empresarios piden a Javier Milei por la reforma laboral

Gabriel Brega le pidió al presidente Javier Milei que acelere con la reforma laboral.

La introducida por el DNU 70/2023 quedó frenada en la Justicia por no contar con el aval del Congreso Nacional, por lo que, desde el Consejo de Mayo del que forma parte Alfredo Cornejo se está trabajando en un nuevo proyecto.

“Estamos convencidos de que se debe avanzar la reforma laboral", aseguró el empresario.

Reclamos por el Paso Pehuenche y el parque industrial

El empresario, de transportes Iselín, hizo foco, además, en las mejoras del Paso Pehuenche y el avance del Parque Industrial.

Sobre el paso internacional, el reclamo es en conjunto con la Provincia y los municipios del Sur. Lo que piden son reformas en las instalaciones, un sistema integrado de aduanas y migraciones, y el cese de limitaciones para el paso de camiones, dado que actualmente no cruzan a Chile más de cinco diarios, cuando por el Cristo Redentor lo hacen 1.000.