El presidente Javier Milei aterrizó este domingo en Argentina tras concluir su gira por Europa, marcada por un fuerte discurso pro-mercado en Hungría y un regreso al país envuelto en un clima de confrontación con la prensa local.
Javier Milei volvió al país con fuertes críticas al periodismo y hermetismo sobre $Libra
Javier Milei ofreció a la Argentina como proveedor clave de energía en Hungría. Sin embargo, su llegada estuvo marcada por la evasión de temas sensibles
Mientras el mandatario celebra lo que considera un éxito diplomático y económico, el frente judicial por la denominada causa $Libra suma presión sobre su entorno más cercano.
Oferta estratégica en Budapest: Argentina como "socio confiable"
Durante su última escala en Hungría, Milei participó en la cumbre conservadora CPAC y se reunió con el primer ministro Viktor Orbán. Ante el auditorio, el jefe de Estado aseguró que Argentina atraviesa una "fiebre del oro" en materia de inversiones energéticas, posicionando al país como el proveedor clave que Europa necesita para alcanzar su independencia de los recursos rusos.
"Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable con reservas enormes y un Gobierno que honra sus contratos", afirmó Milei, destacando el potencial de Vaca Muerta y proyectando exportaciones por más de U$S 30.000 millones anuales para 2030.
Regreso con ataques a la prensa y evasivas judiciales
A pesar del tono optimista de su gira, el arribo a Buenos Aires estuvo marcado por la reactivación de su disputa con el periodismo. A través de sus redes sociales, el Presidente lanzó duras críticas contra comunicadores, calificándolos de "cómplices" por su rol durante la pandemia, en un intento por retomar la iniciativa discursiva.
Sin embargo, el mandatario evitó cualquier contacto con la prensa para hablar sobre la causa $Libra, el expediente que investiga presuntas irregularidades y estafas con un criptoactivo. La investigación, que ha ganado volumen en los tribunales federales durante su ausencia, involucra no solo a figuras del sector financiero como Mauricio Novelli, sino también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Un escenario de contrastes
La estrategia oficial parece clara: capitalizar la agenda internacional y las promesas de inversión para contrarrestar el impacto político de las sospechas judiciales. Mientras en el exterior Milei es distinguido con honores —como el título Civis Universitatis Honoris Causa recibido en la Universidad Ludovika—, en el plano local el hermetismo sobre el avance de la justicia y la creciente desaprobación en las encuestas plantean un desafío creciente para la estabilidad de su narrativa de gestión.