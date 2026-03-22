Javier Milei volvió al país con fuertes críticas al periodismo y hermetismo sobre $Libra

milei en hungria

"Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable con reservas enormes y un Gobierno que honra sus contratos", afirmó Milei, destacando el potencial de Vaca Muerta y proyectando exportaciones por más de U$S 30.000 millones anuales para 2030.

Regreso con ataques a la prensa y evasivas judiciales

A pesar del tono optimista de su gira, el arribo a Buenos Aires estuvo marcado por la reactivación de su disputa con el periodismo. A través de sus redes sociales, el Presidente lanzó duras críticas contra comunicadores, calificándolos de "cómplices" por su rol durante la pandemia, en un intento por retomar la iniciativa discursiva.

Sin embargo, el mandatario evitó cualquier contacto con la prensa para hablar sobre la causa $Libra, el expediente que investiga presuntas irregularidades y estafas con un criptoactivo. La investigación, que ha ganado volumen en los tribunales federales durante su ausencia, involucra no solo a figuras del sector financiero como Mauricio Novelli, sino también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Un escenario de contrastes

La estrategia oficial parece clara: capitalizar la agenda internacional y las promesas de inversión para contrarrestar el impacto político de las sospechas judiciales. Mientras en el exterior Milei es distinguido con honores —como el título Civis Universitatis Honoris Causa recibido en la Universidad Ludovika—, en el plano local el hermetismo sobre el avance de la justicia y la creciente desaprobación en las encuestas plantean un desafío creciente para la estabilidad de su narrativa de gestión.