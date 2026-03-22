Milei dijo en Hungría que Argentina vive una "fiebre del oro" y ofreció al país como proveedor de energía

javier milei en hungria

Milei también repasó los hitos de su programa económico: un ajuste de 15 puntos del PBI en seis meses, una reducción de la pobreza del 57% al 30% y el compromiso de "exterminar" la inflación antes de que concluya su mandato. Señaló además la caída del riesgo país como una señal para los inversores extranjeros.

En el plano ideológico, el presidente sintonizó con figuras como el español Santiago Abascal al cuestionar el "descontrol migratorio" y la crisis de valores en Occidente.

"No debemos dejarnos convencer de que lo malo es bueno. Hungría y Argentina esto lo tienen bien claro", afirmó.

Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, Milei se reunió bilateralmente con el primer ministro Viktor Orbán y fue distinguido con el título "Civis Universitatis Honoris Causa" en la Universidad Ludovika.

Milei apoyó a Orbán y llamó a Sánchez "pichón de tirano"

El presidente también dedicó parte de su discurso a respaldar a Viktor Orbán "contás con nuestro respeto y admiración", le dijo y en contraste disparó contra el presidente español Pedro Sánchez, a quien no nombró pero llamó "pichón de tirano". La referencia llegó después de que su "querido amigo" Santiago Abascal, líder de Vox, lo mencionara.

Milei también se refirió a Cuba y vaticinó que, gracias al "liderazgo" de Donald Trump, la isla podría estar "libre" a mitad de año. "Tras casi 70 años de una supuesta revolución que solo le importaba a la familia Castro, dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico", sostuvo.

Sobre Europa, el libertario fue crítico. "Están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo de la torta le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo", dijo, y advirtió que el continente "está en peligro" por la "inmigración masiva sin control". "Crear dependientes es crear votantes", cerró.