Javier Milei criticó la "inmigración masiva" en Europa y calificó a Pedro Sánchez de "pichón de tirano"

javier milei cubre ultraderecha hungria El presidente Javier Milei junto al primer ministro de Hungría, Víktor Orban. Foto: Noticias Argentinas

Javier Milei sobre Cuba, en un foro de la ultraderecha

El argentino se refirió a la situación actual de Cuba y consideró que “tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico, es decir, están teniendo su propia perestroika”.

El jefe de Estado vaticinó que gracias al “liderazgo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “a mitad de año veamos probablemente” a la isla “libre”.

Javier Milei tildó de “pichón de tirano” al presidente de España

Posteriormente, se refirió en duros términos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien no nombró, pero calificó de “pichón de tirano”.

El presidente libertario consignó que “cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación se puede convertir en tiranía muy rápidamente”, motivo por el que, “en el discurso de recién, mencionó mi querido amigo Santiago Abascal (Vox) el pichón de tirano que tienen en España”.

Argentina y Europa, en la visión de Javier Milei

Durante su discurso en la cubre de la ultraderecha, Milei indicó que “la Argentina se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa” y criticó al Viejo Continente al sostener que “ellos consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo”.

Eso, según Javier Milei, “genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región”.

javier milei presidente hungria Javier Milei fue recibido en Hungría por su par Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Foto: Noticias Argentinas

Por otra parte, Milei apuntó contra la “inmigración masiva sin control”, que “es un acto de irresponsabilidad”; y aseguró que Europa “está en peligro, se está suicidando”.

“La búsqueda de la conveniencia política llevó a nuestros políticos a endeudarse constantemente para financiarse a sí mismos y a sus amigos”, agregó, y señaló: “Detrás de cada causa noble hay una ecuación política muy concreta: crear dependientes es crear votantes”.

Javier Milei regresa a Argentina

Javier Milei está acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

Fue recibido en Hungría por su par Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor; y mantuvo una reunión con Orban en el Monasterio Carmelita de Buda, la sede del primer ministro húngaro.

En este viaje, el mandatario argentino recibió el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli.

Finalizada su agenda en Budapest, Javier Milei emprenderá el regreso a la Argentina ese mismo sábado cerrando así una nueva gira exprés marcada por el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.