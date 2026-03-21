Milei fue recibido con honores por el presidente de Hungría en la previa de la cumbre conservadora

karina milei javier milei hungria Karina Milei y Pablo Quirno integraron la comitiva oficial del presidente Javier Milei durante la visita al Palacio Sándor en Budapest. Foto: Noticias Argentinas

Tras el saludo protocolar con Sulyok, el jefe de Estado se trasladó al Monasterio de los Carmelitas (Karmelita kolostor), sede del Gobierno, donde lo esperaba Orbán, uno de sus principales aliados ideológicos en la Unión Europea.

Sintonía política en el "Karmelita"

El encuentro con Orbán refuerza el eje que el libertario busca consolidar con líderes que cuestionan la agenda de Bruselas.

Según trascendió, ambos mandatarios dialogaron sobre la cooperación bilateral, el comercio y la visión compartida sobre la defensa de la soberanía nacional frente a los organismos multilaterales.

Orbán, quien ya había asistido a la asunción de Milei en Buenos Aires en diciembre de 2023, celebró la visita como un paso fundamental en el fortalecimiento de las relaciones entre el Cono Sur y Europa Central.

karina milei javier milei presidente hungria Karina Milei saluda al presidente de Hungría, Tamás Sulyok. Foto: Noticias Argentinas

Discurso ante la CPAC

El plato fuerte de la jornada tendrá lugar durante la tarde, cuando Milei diserte en la ceremonia de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). El foro, coordinado por el director de CPAC Hungría, Miklós Szánthó, reúne a los principales referentes de la derecha y ultraderecha global.

Se espera que el presidente argentino centre su discurso en la batalla cultural contra el socialismo y la promoción del modelo de libertad económica, consolidando su perfil como figura de consulta internacional para los movimientos conservadores.

Con esta presentación, Javier Milei cerrará una jornada de fuerte posicionamiento geopolítico antes de emprender el regreso al país.