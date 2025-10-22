El posteo de Gimena Accardi que provocó gran revuelo luego de que Nico Vázquez confirmara su nuevo romance

gimena ojos tristes

"Los Ojos jamás Mienten. Podemos poner una sonrisa pero los ojos hablan. Es un proceso, van a volver a brillar","Que carita triste hermosa... Vamos que esto también pasará", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores preocupados.

¿Qué dijo Nico Vázquez de su romance con Dai Fernández?

Luego de varios días de versiones, Nico Vázquez no solo admitió que está iniciando una relación con Dai Fernández, sino que dio datos íntimos de lo que están viviendo.

“Ni más ni menos de cómo lo venía viviendo. No cambió nada. Nos viste recién, en lo que somos en el back y todo", arrancó en Nico Vázquez en un móvil. "Siempre fuimos esto, lo que ves acá. No es nada distinto. Pero sí, disfrutándo de Rocky, porque debuté, en el medio me separé, me golpeé, estuve tres días en el Finochietto. Me costó recuperarme y durante cuatro meses y medio me sentí muy mal de salud, no me podía terminar de recuperar por las circunstancias”, confesó Nico.

nico vazquez dai fernandez Nico Vázquez blanqueó su romance con Dai Fernández.

“Ahora me estoy sintiendo bien de vuelta. Entonces, eso no es poco. Y nada, amor para todos y que todo sea lo más sano. Y después, bueno, veremos en dónde termina todo”, dijo sobre la difícil situación que vivió con Gimena Accardi los últimos meses.