María Becerra provocó un terremoto de reacciones y especulaciones entre sus seguidores con la imagen que publicó en sus stories de Instagram.
Aseguran que María Becerra se unió a Only Fans y hay foto: "Me paso de buena"
Explosión en las redes sociales por la foto que se viralizó de María Becerra ¿anunciando su ingreso a una plataforma hot?. Los detalles
Subiendo la vara al máximo, María Becerra sorprendió al compartir una postal de lo más sexy y atrevida, donde se la ve luciendo lencería erótica.
“Entró tanta gente que la página se colapsó.... son tremendos. Pero como todavía no dormí y me paso de buena, les dejo mi contenido de calidad”, escribió María Becerra dejando el link a otra página que sería Only Fans según escribieron sus fans.
De esta forma, María Becerra seguiría los pasos de famosas como Wanda Nara y Cande Tinelli, entre otras, que son de las figuras con más éxito de la plataforma de contenido erótico.
María Becerra confirmó la dramática pérdida de su embarazo ectópico
Meses antes, María Becerra vivió uno de los episodios más difíciles de su vida luego de perder un embarazo ectópico y ser internada en terapia intensiva.
Fue la misma María Becerra y su entorno íntimosquiénes a través de un comunicado en la cuenta de Instagram de la cantante dieron detalles de lo sucedido.
"Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y del entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo", explicaron.
"Mari salió sana y salva de la operación, con todo lo que eso implica. Luego de pasar por terapia intensiva, hoy se encuentra estable, en recuperación y en reposo", firmó. "Esto es un proceso de sanación profundo, que requiere tiempo, cuidados y mucho amor. En este momento, su bienestar físico y emocional es la única prioridad. Sabemos que, junto a Juli, recorrerán este camino a su propio ritmo, con la fuerza y el amor que los une".
"Agradecemos profundamente el respeto, la empatía y el acompañamiento en este momento tan íntimo, familiar y sensible. Las actividades profesionales y públicas de ambos artistas quedarán suspendidas hasta nuevo aviso, priorizando por completo su recuperación", avisan. "Mari y Juli agradecen de corazón el cariño, la comprensión y el respeto de siempre", cerraba el comunicado.