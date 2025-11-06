Gimena Accardi revolucionó las redes sociales y dejó a sus seguidores impactados con una misteriosa foto acompañada por un hombre.
Se viraliza foto de Gimena Accardi con otro hombre tras el viaje de Nico Vázquez y su novia a New York
Explosión en las redes sociales por la contundente imagen de Gimena Accardi en medio del viaje de amor de Nico Vázquez y Dai Fernández.
Mientras Nico Vázquez y su nueva novia Dai Fernández, disfrutan de su viaje en New York, Gimena Accardi ha sorprendido con posteos de lo más reveladores.
Ahora, ha sido la misma Gimena Accardi quien ha compartido una imagen sentada junto un hombre con gorrita negra que cubre parte de su rostro.
En la postal, Gimena Accardi se mostró feliz y si bien no reveló la identidad del sujeto, los seguidores estallaron en especulaciones sobre su posible nueva relación.
Gimena Accardi vuelve al teatro
El día anterior, Gimena Accardi anunció con bombos y platillos su nuevo proyecto. La morocha arrancó con un video en su cuenta de Instagram. “Es muy fuerte, no están listos. Yo creo que tampoco”, escribió.
“Y se vinieron cositas nomás. Estén ligeritos de ropa porque la temporada de escorpio da mucho calor”, agregó junto a la foto de un guión que sería su próxima obra de teatro tras su último trabajo con Andrés Gil como coprotagonista.
Nico Vázquez habló de Dai Fernández y Gimena Accardi
Tras días de rumores, Nico Vázquez blanqueó su relación con Dai Fernández y comparó su presente con el pasado que vivió junto a Gimena Accardi.
"No cambió nada. Nos viste recién, en lo que somos en el back y todo", arrancó en Nico Vázquez en un móvil. "Siempre fuimos esto, lo que ves acá. No es nada distinto. Pero sí, disfrutándo de Rocky, porque debuté, en el medio me separé, me golpeé, estuve tres días en el Finochietto. Me costó recuperarme y durante cuatro meses y medio me sentí muy mal de salud, no me podía terminar de recuperar por las circunstancias”, confesó Nico cuando le preguntaron por Dai.
“Ahora me estoy sintiendo bien de vuelta. Entonces, eso no es poco. Y nada, amor para todos y que todo sea lo más sano. Y después, bueno, veremos en dónde termina todo”, dijo sobre la difícil situación que vivió con Gimena Accardi los últimos meses.