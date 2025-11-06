Tras la brutal respuesta de Wanda Nara acusándola de arruinar el cumpleaños de su hija, la China Suárez volvió a ser noticia de todos los portales.
La China Suárez mostró cómo cria a los hijos de Vicuña en Estambul y estalló la polémica
El video de la China Suárez desde Turquía que generó enorme revuelo en medio de las críticas. Todos los detalles
Luego de ser de lo más criticada por presumir el bolso que le regaló Mauro Icardi, se confirmó que la China Suárez regresará a la Argentina junto a Magnolia y Amancio Vicuña.
Yanina Latorre habló de las actitudes de la China Suárez y cuestionó su método de crianza y relación con sus niños. "Necesitan estabilidad, tener horarios", dijo entre otras cosas.
Fiel a su estilo, la China Suárez no tardó en responder a través de un video en su cuenta de Instagram mostrando a sus hijos jugando en su mansión de Estambul. “Mi deseo es que hagan mucho ruido siempre. Que sean felices, que solo se ocupen de ser niños. Los amo", escribió picante.
Nuevo cruce entre la China Suárez y Wanda Nara
Wanda Nara arremetió contra la China Suárez y le dijo de todo en un feroz posteo en su cuenta de Instagram. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.
“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.
“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.