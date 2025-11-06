La China Suárez mostró cómo cria a los hijos de Vicuña en Estambul y estalló la polémica

china suarez hijos yanina La China Suárez reveló qué quiere para sus hijos.

Fiel a su estilo, la China Suárez no tardó en responder a través de un video en su cuenta de Instagram mostrando a sus hijos jugando en su mansión de Estambul. “Mi deseo es que hagan mucho ruido siempre. Que sean felices, que solo se ocupen de ser niños. Los amo", escribió picante.

Nuevo cruce entre la China Suárez y Wanda Nara

Wanda Nara arremetió contra la China Suárez y le dijo de todo en un feroz posteo en su cuenta de Instagram. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.

wanda china venganza La China Suárez mostró el regalo que le dio Mauro Icardi y Wanda no se quedó callada.

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.

“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.