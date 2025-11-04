Así se vengó Wanda Nara tras las fotos de la China Suárez mostrando su bolso Louis Vouitton: "Carterita"

wanda premios idolo china suarez La feroz indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en los Premios Ídolo.

Según trascendió, fue la misma Wanda Nara quien habría pedido que incluyan a la China dentro de los nominados para poder ganarle la estatuilla. Además, la top la ninguneó lánzandole una tremenda indirecta cuando subió al escenario a agradecer. “Hola, ¿cómo están todos? ¿Y esta carterita?”, expresó irónica al notar que sobre el atril la esperaba una cartera amarilla.

Wanda Nara explotó contra la China Suárez

La China Suárez subió una catarata de fotos mostrando el bolso Luis Vouitton de edición limitada que Mauro Icardi le consiguió y Wanda Nara no se quedó callada acusándola de arruinar el cumpleaños de su hija Isabella Icardi.

china bolso louis voiutton Wanda Nara detruyó a la China Suárez tras sus fotos con el bolso que le regaló Icardi.

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.

“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.