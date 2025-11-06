Yanina Latorre reveló la verdadera razón de la renuncia de Valentina Cervantes a Masterchef

Yanina Latorre fue por más y aseguró que sabía la noticia desde hace semanas y que Enzo Fernández le pidió que regresara a Inglaterra luego de su último viaje a Argentina. Según explicó la hija mayor de la pareja extrañaba mucho a su mamá y no quería regresar al viejo continentente sin Valentina.

Qué pasó entre Wanda Nara y Valu Cervantes

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre fue la primera en sacar a la luz la mala relación que tienen Wanda Nara y Valu Cervantes.

La conductora aseguró que Wanda Nara le mandó un mensaje a Enzo Fernández y Valu Cervantes no dudó en contárselo a todas sus amigas y mujeres de otros futbolistas.

"Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, arrancó Yanina.

“Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.

Además, Yanina Latorre aseguró que fue el mismo Enzo Fernández quien le contó a Valu Cervantes del mensaje de Wanda y que la morocha tiene las pruebas del accionar de la ex de Mauro Icardi.