Yanina Latorre reveló la verdadera razón de la renuncia de Valentina Cervantes a Masterchef
En LAM, Ángel de Brito reveló los detalles de la sorpresiva renuncia de Valentina Cervantes tras los escandalosos rumores sobre Wanda Nara y Enzo Fernández.
"Ya renunció y se despide en cinco días Valu Cervantes, mujer de Enzo Fernández", anunció el conductor. "Se vuelve por pedido de él", agregó.
Yanina Latorre fue por más y aseguró que sabía la noticia desde hace semanas y que Enzo Fernández le pidió que regresara a Inglaterra luego de su último viaje a Argentina. Según explicó la hija mayor de la pareja extrañaba mucho a su mamá y no quería regresar al viejo continentente sin Valentina.
Qué pasó entre Wanda Nara y Valu Cervantes
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre fue la primera en sacar a la luz la mala relación que tienen Wanda Nara y Valu Cervantes.
La conductora aseguró que Wanda Nara le mandó un mensaje a Enzo Fernández y Valu Cervantes no dudó en contárselo a todas sus amigas y mujeres de otros futbolistas.
"Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, arrancó Yanina.
“Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.
Además, Yanina Latorre aseguró que fue el mismo Enzo Fernández quien le contó a Valu Cervantes del mensaje de Wanda y que la morocha tiene las pruebas del accionar de la ex de Mauro Icardi.