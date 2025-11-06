Wanda Nara demandará a famoso heredero por decirle "Peppa Pig"

alex caniggia wanda Alex Caniggia redobló la apuesta contra Wanda Nara.

“Ella denigra, insulta y descarga su odio con otra mujer diciéndole zorra. China demandala. Peppa Pig es tierno, relajá si necesitás cámara y estar siempre en el foco”, siguió defendiendo a la China Suárez.

Wanda Nara estalló contra la China Suárez

Días antes, Wanda Nara explotó como nunca antes contra la China Suárez luego de que la actriz subiera fotos mostrando el costosísimo bolso de edición limitada que le regaló Mauro Icardi.

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo Wanda en su descargo.

“Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.

wanda china bolso Wanda Nara detruyó a la China Suárez tras sus fotos con el bolso que le regaló Icardi.

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.

“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.