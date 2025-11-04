¡Bombazo! La China Suárez se vuelve a la Argentina

china suarez y sus hijos nombres.jpg El viaje de la China Suárez y sus hijos a la Argentina.

“La China Suárez llega la semana que viene, tiene una rueda de prensa con Disney porque va a estrenar la serie "La Hija del Fuego". Viene con sus hijos menores, viene con Amancio y con Magnolia”, explicó Guido Zaffora anticipando el posible reencuentro de los pequeños con su padre Benjamín Vicuña.

Nuevo cruce entre la China Suárez y Wanda Nara

Días antes, se abrió un nuevo capítulo en el "Wandagate", luego de las fotos de la China Suárez mostrando su bolso Louis Vouittton.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara arremetió contra la China Suárez y le dijo de todo en un feroz posteo en su cuenta de Instagram.

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.

La China Suárez mostró el regalo que le dio Mauro Icardi y Wanda no se quedó callada.

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.

“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.