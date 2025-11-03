La picantísima respuesta de la China Suárez luego de que Wanda Nara la tratara de "zorra"

china suarez respuesta wanda La China Suárez se mostró desde el palco del Galatsaray tras el posteo de Wanda Nara.

Una vez más, la China Suárez fue por más y se fotografió desde el palco de la cancha del Galatasaray que solía ocupar Wanda Nara antes de su separación. La top sorprendió con el look army súper canchero que eligió y como siempre estallaron los comentarios sobre su actitud.

Filtran cómo se lleva la China Suárez con las hija de Wanda Nara

Días antes, Ivana Icardi se metió de lleno en la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara con un llamativo posteo dedicado para su sobrina Isabella.

La hermana de Mauro Icardi no dudó en defender a la China Suárez y destruir a Wanda con quien no tiene buen vínculo dese hace años.

“Te deseo que seas feliz, muy muy feliz. Que Dios te dé la fortaleza para afrontar todo lo que te tocó vivir de tan pequeña. Los papás y mamás se separan, y en este siglo, es muy normal separarse si la pareja no es feliz. Y también es normal que mamá o papá tengan nueva pareja. Y sé que aprecias a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites.

ivana icardi wanda isi china Ivana Icardi contó la verdad de la relación entre la China Suárez y las hijas de Wanda Nara.

"He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente, no te lo han permitido”, lanzó Ivana con indirecta a la China Suárez. “Con esto te quiero decir que cuando leas esto, no te preocupes. Va a estar todo bien. Ojalá puedas ver pronto a tu papá. Ojalá siempre tengas brazos humildes y amor de verdad que te cobijen. Muy feliz cumpleaños”, cerró picantísima.