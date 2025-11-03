Wanda Nara publicó el plan de la China Suárez para arruinar el cumpleaños de su hija Isabella

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.

“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.

Wanda Nara le reclamó a Marley por su entrevista a Mauro Icardi

Marley reemplazó a Maxi López en Masterchef Celebrity y Wanda Nara fue por todo recordándole la entrevista que le hizo a Mauro Icardi durante su paso por Estambul.

"Vos fuiste a entrevistar a mi ex", lanzó Wanda Nara que recibió una tremenda respuesta de Marley. "Vos no me contestaste y el sí", dijo el conductor sin anestesia.

marley wanda nara El cruce de Wanda Nara y Marley en Masterchef.

"Hablé con la gente del Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí". "Mirá qué generoso... era mío", dijo Wanda a lo que Marley redobló. "Decía 'Wanda', pero estaba tachado y decía otro nombre", dijo divertido.