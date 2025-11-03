Wanda Nara paralizó las redes sociales luego de realizar un feroz descargo contra la China Suárez luego de que la top rpresumiera el regalo que le hizo Mauro Icardi.
Wanda Nara publicó el plan de la China Suárez para arruinar el cumpleaños de su hija Isabella
Furiosa, Wanda Nara explotó como nunca antes y reveló lo peor que hizo la China Suárez con sus hijas. Todos los detalles
La China Suárez subió una catarata de fotos mostrando el bolso Luis Vouitton de edición limitada que Mauro Icardi le consiguió y Wanda Nara no se quedó callada acusándola de arruinar el cumpleaños de su hija Isabella Icardi.
“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.
“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.
“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.
Wanda Nara le reclamó a Marley por su entrevista a Mauro Icardi
Marley reemplazó a Maxi López en Masterchef Celebrity y Wanda Nara fue por todo recordándole la entrevista que le hizo a Mauro Icardi durante su paso por Estambul.
"Vos fuiste a entrevistar a mi ex", lanzó Wanda Nara que recibió una tremenda respuesta de Marley. "Vos no me contestaste y el sí", dijo el conductor sin anestesia.
"Hablé con la gente del Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí". "Mirá qué generoso... era mío", dijo Wanda a lo que Marley redobló. "Decía 'Wanda', pero estaba tachado y decía otro nombre", dijo divertido.