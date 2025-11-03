Florencia Peña revolucionó las redes sociales compartiendo explosivas fotos desde sus lujosas vacaciones en el Caribe junto a su familia
Desde el Caribe, Florencia Peña se mostró en bikini taparrabos y arrasó
Explosión en las redes sociales por las fotos de Florencia Peña de vacaciones en el Caribe. Todos los detalles
Acompañada por su marido y sus tres hijos, Florencia Peña se tomó unos días de descanso luego de un agitado año de trabajo donde se lució como protagonista de Pretty Woman el musical.
Desde el Caribe, Florencia Peña ha compartido con sus seguidores stories y videos mostrando detalles de su estadía aunque han sido sus posteos en trajes de baño los que han causado sensación.
A sus 50 años, Florencia Peña volvió a demostrar que está más fabulosa que nunca animándose a las bikinis más atrevidas como el modelo de lunares blanco y negro que presumió desde la playa.
Florencia Peña habló del gobierno de Alberto Fernández y Yanina Latorre la destrozó
Yanina Latorre cuestionó los dichos de Florencia Peña sobre el gobierno de Javier Milei y Alberto Fernández. En su última entrevista la actriz se mostró de lo más angustiada por la situación actual que está viviendo con su mamá.
“Yo con Alberto no vi a mi mamá tan mal, o no estuve tan mal como ahora... Mi viejita tiene 82 años, laburó toda su vida y está en un stress constante porque no tiene sus medicamentos. Me duele no por mi mamá, me duele que esa gente que laburó toda su vida no pueda descansar”, dijo Florencia Peña sobre las medidas que está tomando Milei.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre salió con los tapones de punta. "¿Se olvidó del video de Tamara Pettinato, de la fiesta de Fabiola? Es una falta de respeto decir que en el gobierno de Alberto Fernández estabas mejor que ahora, el tipo dinamitó el país", arrancó en su programa de radio.
Además, Yanina recordó la polémica por la millonaria suma que recibió Florencia Peña años atrás para protagonizar una película. "¿Quién vio La Panelista?¿Porqué todos los kichneristas laburan en películas del estado?",lanzó indignada.