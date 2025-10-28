Yanina Latorre develó cuánto ganan los bailarines de Tini Stoessel y dejó a todos en shock

tini bailarines sueldo Se supo cuánto cobran los bailarines de Tini Stoessel en Futttura.

“El show dura tres horas, Tini canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía, y los bailarines firmaron un contrato desde el primer día de ensayo, donde se mencionaban todas las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja por mal pago”, cerró la conductora de SQP.

Yanina Latorre cuestionó el video de Tini Stoessel

Si bien Yanina Latorre defendió a Tini Stoessel en la polémica de sus bailarines, días antes la cuestionó por el video que publicó en sus redes anunciando la suspensión de unos de sus shows.

Debido a las condiciones metereológicas, Tini Stoessel pospuso la función del día viernes 24 de octubre y lo anunció con una grabación donde se mostró llorando de lo más angustiada.

tini video futtura Yanina Latorre destrozó a Tini Stoessel y las fans le dijeron de todo.

"Me parece un poco exagerado llorar por eso, es lluvia no una tragedia. Puede avisarlo sin hacer un drama", dijo Yanina Latorre al ver las imágenes en SQP lo que no cayó nada bien entre las fans de la cantantes.