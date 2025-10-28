Yanina Latorre se metió de lleno en el escándalo que se generó luego de que trascendiera el supuesto descontento de los bailarines que trabajan con Tini Stoessel.
Yanina Latorre develó cuánto ganan los bailarines de Tini Stoessel y dejó a todos en shock
En medio de las repercusiones por los shows de Tini Stoessel, estalló la polémica por sus bailarinas y Yanina Latorre fue por más.
En medio de las repercusiones por los shows de Tini Stoessel en "FUTTTURA", salió a la luz que había una feroz interna por el sueldo de los bailarines que participan del festival, llegándolo a comparar con lo que paga Lali Espósito a su equipo.
Fiel a su estilo, Yanina Latorre fue por más y sin pelos en la lengua, reveló cuánto ganan los artistas de Tini Stoessel. “Los bailarines cobran por todo el proceso. Es horrible decir lo que la gente gana, pero me veo obligada en defensa de Tini. Cobran 8 millones de pesos. ¿Qué incluye? Dos meses de ensayo, de lunes a viernes de 10 a 18, más los ocho shows. Los ensayos incluyen catering, snacks y almuerzos para todos”, explicó Yanina Latorre luego de que hubiera versiones que aseguraban que ganaban 200 mil pesos.
“El show dura tres horas, Tini canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía, y los bailarines firmaron un contrato desde el primer día de ensayo, donde se mencionaban todas las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja por mal pago”, cerró la conductora de SQP.
Yanina Latorre cuestionó el video de Tini Stoessel
Si bien Yanina Latorre defendió a Tini Stoessel en la polémica de sus bailarines, días antes la cuestionó por el video que publicó en sus redes anunciando la suspensión de unos de sus shows.
Debido a las condiciones metereológicas, Tini Stoessel pospuso la función del día viernes 24 de octubre y lo anunció con una grabación donde se mostró llorando de lo más angustiada.
"Me parece un poco exagerado llorar por eso, es lluvia no una tragedia. Puede avisarlo sin hacer un drama", dijo Yanina Latorre al ver las imágenes en SQP lo que no cayó nada bien entre las fans de la cantantes.