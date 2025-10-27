Yanina Latorre salió con los tapones de punta luego de la polémica que se generó por el video de Tini Stoessel anunciando la suspensión de su primer show.
Yanina Latorre recordó el peor escándalo de Tini Stoessel: "No se olviden que..."
Las fans de Tini Stoessel apuntaron contra Yanina Latorre y la conductora de Sálvese Quien Pueda no se quedó callada. Los detalles
La cantante publicó un descargo en sus redes sociales donde se mostró muy angustiada y llorando por tener que pasar la fecha de Futttura debido a las condiciones metereológicas en Buenos Aires.
Al igual que Ángel de Brito, Yanina Latorre cuestionó la reacción de Tini. "Me parece un poco exagerado llorar por eso, es lluvia no una tragedia. Puede avisarlo sin hacer un drama", dijo en SQP.
Sus comentarios no pasaron desapercibidos para las fans de Tini Stoessel que estallaron en Twitter acusándola de traiora y, como siempre, Yanina Latorre redobló la apuesta.
La respuesta de Yanina Latorre a las fans de Tini Stoessel
"Me están insultando todas las fans de Tini porque no la defendí y dije que no tenía que llorar. Tienen que bancar la crítica", dijo en LAM.
"A todas estas boludas que me están criticando no se olviden que en el escándalo de Cami Homs me inmolé por Tini", recordó Yanina Latorre haciendo referencia al inicio del romance entre la artista y Rodrigo de Paul.
"Yo la quiero y la apreció un montón pero si se graba llorando va a generar debate", cerró la rubia quien además es amiga íntima de la madre de Tini Stoessel.
Ángel de Brito fulminó a Tini Stoessel tras su video llorando
Al igual que Yanina Latorre, Ángel de Brito cuestionó la actitud de Tini Stoessel y fue letal con la cantante."Yo se que nadie quiere criticar a Tini Stoessel, y no la voy a criticar por "nepo", pero el video que subió llorando por la suspensión del recital del show, por favor que alguien la cuide a Tini Stoesel, alguien que la agarre a esa chica y la cuide y la rescate de lo que esté viviendo", arrancó Ángel de Brito en "Ángel Responde" su programa de streaming.
"Una artista de la talla, de su categoría, no puede llorar en un video porque se suspende un show por lluvia. No es que vino un terremoto y murieron sus fans. Por lluvia, lo más habitual. Primero, te grabás y llorás... borralo. Por ahí se emociona grabando el coso porque está estresada porque se cansó haciendo la previa, no sé... Alguien que la rescate a Tini Stoessel. Con lo mega cuidadas que están su vida y su carrera...", siguió.
"Casi se la muere el padre, le pasaron cosas más graves, estuvo internada ella con problemas de depresión, o sea algo le está pasando fuera de la lluvia o el show, que alguien la rescate de todo eso, por favor. No lloró por los fans, chicos, qué va a llorar por los fans. Casi que me preocupa te digo, me parece que está border. Border. Se que nadie lo quiere decir, pero yo lo digo. Es lluvia nada más" aseguró Angel.