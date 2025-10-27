Yanina Latorre recordó el peor escándalo de Tini Stoessel: "No se olviden que..."

tini video futtura Yanina Latorre destrozó a Tini Stoessel y las fans le dijeron de todo.

Sus comentarios no pasaron desapercibidos para las fans de Tini Stoessel que estallaron en Twitter acusándola de traiora y, como siempre, Yanina Latorre redobló la apuesta.

La respuesta de Yanina Latorre a las fans de Tini Stoessel

"Me están insultando todas las fans de Tini porque no la defendí y dije que no tenía que llorar. Tienen que bancar la crítica", dijo en LAM.

"A todas estas boludas que me están criticando no se olviden que en el escándalo de Cami Homs me inmolé por Tini", recordó Yanina Latorre haciendo referencia al inicio del romance entre la artista y Rodrigo de Paul.

"Yo la quiero y la apreció un montón pero si se graba llorando va a generar debate", cerró la rubia quien además es amiga íntima de la madre de Tini Stoessel.

Ángel de Brito fulminó a Tini Stoessel tras su video llorando

Al igual que Yanina Latorre, Ángel de Brito cuestionó la actitud de Tini Stoessel y fue letal con la cantante."Yo se que nadie quiere criticar a Tini Stoessel, y no la voy a criticar por "nepo", pero el video que subió llorando por la suspensión del recital del show, por favor que alguien la cuide a Tini Stoesel, alguien que la agarre a esa chica y la cuide y la rescate de lo que esté viviendo", arrancó Ángel de Brito en "Ángel Responde" su programa de streaming.

"Una artista de la talla, de su categoría, no puede llorar en un video porque se suspende un show por lluvia. No es que vino un terremoto y murieron sus fans. Por lluvia, lo más habitual. Primero, te grabás y llorás... borralo. Por ahí se emociona grabando el coso porque está estresada porque se cansó haciendo la previa, no sé... Alguien que la rescate a Tini Stoessel. Con lo mega cuidadas que están su vida y su carrera...", siguió.

"Casi se la muere el padre, le pasaron cosas más graves, estuvo internada ella con problemas de depresión, o sea algo le está pasando fuera de la lluvia o el show, que alguien la rescate de todo eso, por favor. No lloró por los fans, chicos, qué va a llorar por los fans. Casi que me preocupa te digo, me parece que está border. Border. Se que nadie lo quiere decir, pero yo lo digo. Es lluvia nada más" aseguró Angel.