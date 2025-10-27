Yanina Latorre prendió fuego a Nancy Pazos y mostró cómo la escracharon los vecinos tras el triunfo de Milei

yanina latorre nancy pazos vecinos Yanina Latorre mostró el chat privado de los vecinos de Nancy Pazos y la prendió fuego.

"En el country donde vive Nancita la aman", arrancó la conductora irónica para luego publicar el chat del country. "Vecinos. ¿no les parece que deberíamos hacerle una fiesta de despedida a Nancy Pazos que dijo que si ganaba Santilli se iba a vivir a Cuba?", escriben los integrantes del chat divertidos burlándose de las declaraciones de la panelista.

Yanina Latorre apuntó contra Florencia Peña que defendió el gobierno de Alberto Fernández

Días antes, Yanina Latorre se mostró furiosa luego de los dichos de Florencia Peña sobre el gobierno de Javier Milei y Alberto Fernández.

“Yo con Alberto no vi a mi mamá tan mal, o no estuve tan mal como ahora... Mi viejita tiene 82 años, laburó toda su vida y está en un stress constante porque no tiene sus medicamentos. Me duele no por mi mamá, me duele que esa gente que laburó toda su vida no pueda descansar”, dijo Florencia Peña en una entrevista con Infobae.

yanina latorre florencia peña Florencia Peña cuestionó al gobierno de Milei.

De lo más filosa, Yanina Latorre analizó las declaraciones de Florencia Peña y fue letal. "¿Se olvidó del video de Tamara Pettinato, de la fiesta de Fabiola? Es una falta de respeto decir que en el gobierno de Alberto Fernández estabas mejor que ahora, el tipo dinamitó el país", arrancó en su programa de radio.

Además, Yanina recordó la polémica por la millonaria suma que recibió Florencia Peña años atrás para protagonizar una película. "¿Quién vio La Panelista?¿Porqué todos los kichneristas laburan en películas del estado?",lanzó indignada.