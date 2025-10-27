Yanina Latorre salió con los tapones de punta contra Nancy Pazos luego del triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025.
Yanina Latorre prendió fuego a Nancy Pazos y mostró cómo la escracharon los vecinos tras el triunfo de Milei
Tras los resultados de las elecciones legislativas, Yanina Latorre apuntó contra Nancy Pazos y publicó el chat privado del country donde vive la periodista.
Luego de que Nancy Pazos manifestara públicamente que se iría del país en caso de que ganara el partido de Javier Milei y su ex marido, Diego Santilli, Yanina Latorre no se lo dejó pasar y fue por más.
Si bien Nancy Pazos negó que hubiese prometido abandonar el país en caso de que ganaran los libertarios, Yanina Latorre mostró en sus redes sociales la explosiva reacción de los vecinos de Nancy en el exclusivo country en el que vive.
"En el country donde vive Nancita la aman", arrancó la conductora irónica para luego publicar el chat del country. "Vecinos. ¿no les parece que deberíamos hacerle una fiesta de despedida a Nancy Pazos que dijo que si ganaba Santilli se iba a vivir a Cuba?", escriben los integrantes del chat divertidos burlándose de las declaraciones de la panelista.
Yanina Latorre apuntó contra Florencia Peña que defendió el gobierno de Alberto Fernández
Días antes, Yanina Latorre se mostró furiosa luego de los dichos de Florencia Peña sobre el gobierno de Javier Milei y Alberto Fernández.
“Yo con Alberto no vi a mi mamá tan mal, o no estuve tan mal como ahora... Mi viejita tiene 82 años, laburó toda su vida y está en un stress constante porque no tiene sus medicamentos. Me duele no por mi mamá, me duele que esa gente que laburó toda su vida no pueda descansar”, dijo Florencia Peña en una entrevista con Infobae.
De lo más filosa, Yanina Latorre analizó las declaraciones de Florencia Peña y fue letal. "¿Se olvidó del video de Tamara Pettinato, de la fiesta de Fabiola? Es una falta de respeto decir que en el gobierno de Alberto Fernández estabas mejor que ahora, el tipo dinamitó el país", arrancó en su programa de radio.
Además, Yanina recordó la polémica por la millonaria suma que recibió Florencia Peña años atrás para protagonizar una película. "¿Quién vio La Panelista?¿Porqué todos los kichneristas laburan en películas del estado?",lanzó indignada.