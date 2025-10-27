Morena Rial sigue detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena luego de que la Justicia rechazara su pedido de arresto domiciliario.
Morena Rial recibió la peor noticia económica mientras sigue tras las rejas
Tras no obtener la prisión domiciliaria, Morena Rial se enteró de un nuevo revés en sus ingresos y hay preocupación. Los detalles
Según trascendió, Morena Rial no cumplió con los requisitos que le pedían para poder seguir con su prisión fuera del penal y ahora, la joven recibió un nuevo golpe dentro de la cárcel.
Si bien la joven seguía con su trabajo como influencer promocionando productos y emprendimientos en sus redes sociales, salió a la luz que su segunda cuenta de Instagram fue cancelada.
Luego que perdiera su cuenta oficial, Morena Rial creó un nuevo perfil que fue suspendido por la promoción y publicidad de casinos onlines dejando a la hija de Jorge Rial sin su ingreso de dinero.
La información sobre la salud mental de Morena Rial que generó preocupación
En Intrusos leyeron partes del informe oficial que hicieron de Morena Rial dentro del penal y dieron datos impactantes. “Le preguntaron el número de DNI y no se acordó. Tampoco pudo explicar por qué no cumplió con la libertad condicional cuando la tuvo”, explicaron.
Además, de acuerdo al informe el motivo principal de la negación del pedido de Morena Rial para tener prisión domiciliaria fue que la casa que propuso para seguir con su detención no cumplía con los requisitos mínimos de higiene y habitabilidad.
Morena Rial escribió una carta desde la cárcel
"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial en la carta que dió a conocer su abogado Alejandro Cipolla en su cuenta de Instagram.
“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió confesando sus ganas de cambiar.
Además, Morena Rial habló de los rumores sobre sus deseos de pasar el cumpleaños de su hijo dentro del penal. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, cerró.