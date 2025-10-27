Morena Rial recibió la peor noticia económica mientras sigue tras las rejas

morena rial instagram.avif El drama de Morena Rial: se quedó sin cuenta de Instagram.

morena rial agencia

Luego que perdiera su cuenta oficial, Morena Rial creó un nuevo perfil que fue suspendido por la promoción y publicidad de casinos onlines dejando a la hija de Jorge Rial sin su ingreso de dinero.

La información sobre la salud mental de Morena Rial que generó preocupación

En Intrusos leyeron partes del informe oficial que hicieron de Morena Rial dentro del penal y dieron datos impactantes. “Le preguntaron el número de DNI y no se acordó. Tampoco pudo explicar por qué no cumplió con la libertad condicional cuando la tuvo”, explicaron.

Además, de acuerdo al informe el motivo principal de la negación del pedido de Morena Rial para tener prisión domiciliaria fue que la casa que propuso para seguir con su detención no cumplía con los requisitos mínimos de higiene y habitabilidad.

Morena Rial escribió una carta desde la cárcel

"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial en la carta que dió a conocer su abogado Alejandro Cipolla en su cuenta de Instagram.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió confesando sus ganas de cambiar.

morena rial carta Morena Rial habló desde la cárcel.

Además, Morena Rial habló de los rumores sobre sus deseos de pasar el cumpleaños de su hijo dentro del penal. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, cerró.