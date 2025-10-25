Yanina Latorre reveló la polémica actitud de Morena Rial en la cárcel: "Tiene el tupé de..."

morena rial carcel

"No está arrepentida, no le importa, tiene el tupé de amenazar por historias, que yo tengo un amante, que va a hablar de los famosos. No va a cambiar, no le interesa. Tuvo todos estos meses, no laburó, vende casinos ilegales y se queja porque le cerraron las cuentas de Instagram", sentenció.

Yanina Latorre dió detalles de cómo detuvieron a Morena Rial

Yanina Latorre fue de las primeras en tener datos exclusivos de la detención de Morena Rial. "El viernes ya había salido el pedido de detención, la jueza lo pidió por incumplimiento, inclusive en un momento, la apuran y le dicen que se tiene que presentar cada quince días, no una vez por mes ¡Pero ella va algunas veces y desaparece! Ya sabemos la vida que tiene. La jueza tuvo el detalle que la detención no sea con el hijito presente, fue en Caballito, en la casa de alguien que ella estaba de visita. Ahí la esposaron y se la llevaron”, explicó en SQP.

morena rial esposada Así fue detenida Morena Rial.

“Recordémosle a la gente que ella está procesada por dos robos, donde primero la metieron presa y después la excarcelaron con condiciones. Tenía que presentarse regularmente en el juzgado, tenía que hacer terapia y buscara un trabajo. Al principio ella no hizo nada de todo esto, lo tenía a Burlando, de hecho ella le hecha la culpa a él, tienen un quilombo, ahí le ponen a Miguel Ángel Pierri como abogado e hizo una terapia y se presentó algunas veces como correspondía”, siguió sobre el inclumpliento de Morena Rial con los requisitos que le pedieron para mantener su libertad.