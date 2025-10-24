"Mira la pared", el drama que está viviendo Morena Rial en la cárcel

"Nosotros lo solicitamos, pero Morena me llamó y me dijo que ella quiere que no hagamos eso. No quiere moverse de ahí. Yo le expliqué que al estar a cuatrocientos kilómetros se complican las visitas. Está sola, sin tele, sin heladera, sin teléfono, así que lee o mira la pared”, sentenció.

Preocupación por la salud mental de Morena Rial

En Intrusos leyeron partes del informe oficial que hicieron de Morena Rial dentro del penal y dieron datos impactantes.

“Le preguntaron el número de DNI y no se acordó. Tampoco pudo explicar por qué no cumplió con la libertad condicional cuando la tuvo”, explicaron.

morena rial carcel El drama de Morena Rial sin prisión domiciliaria.

Además, de acuerdo al informe el motivo principal de la negación del pedido de Morena Rial para tener prisión domiciliaria fue la casa que propuso para cumplir su condena.

La carta de Morena Rial desde la cárcel

"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial en la carta que dió a conocer su abogado Alejandro Cipolla en su cuenta de Instagram.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió confesando sus ganas de cambiar.

morena rial carta Morena Rial habló desde la cárcel.

Además, Morena Rial habló de los rumores sobre sus deseos de pasar el cumpleaños de su hijo dentro del penal. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, cerró.