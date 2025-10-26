El espectacular festejo de cumpleaños de Wanda Nara para su hija Isi, sin Mauro Icardi

wanda cumple isabella El lujoso cumpleaños de Isabella, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Además, los seguidores estallaron al notar la presencia de Maxi López en la celebración así como también la del You Tuber Ian Lucas que fue uno de los regalos de Wanda para su hija menor.

wanda isi ian lucas Wanda Nara llevó a Ian Lucas al cumpleaños de su hija Isi.

El desolador testimonio de las hija de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Días antes, dieron a conocer parte de las declaraciones de Francesca e Isabella Icardi a la Justicia, en medio del juicio de Mauro Icardi para conseguir la restitución de sus pequeñas.

“Icardi se las quiere llevar a Turquía y las nenas no quieren instalarse allá bajo ningún punto de vista. Es más, a mí me dicen que una de las dos nenas sigue muy enojada con Mauro”, arrancó Juan Etchegoyen al leer el informe

"Por ejemplo Isabella dice textuales como ‘¿Papá quiere lo peor para nosotras? ¿Cómo va a separarnos de mi mamá y mis hermanos?’", siguió. “Por el lado de Francescatambién hay cosas sumamente fuertes. ‘Si me separan de mí mamá me arruinan la vida. Soy feliz en Argentina en mi colegio con mis amigas, con mis abuelos y mis hermanos’”, habría dicho la pequeña.

Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de no pagar la cuota alimentaria

Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi y publicó un furioso descargo cuestionándolo por no pagar la obra social ni cuota de alimentos mientras que sí lo hace con los hijos de la China Suárez.

“Ayer fue el día del niño … Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el dia del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. ¡Ah, pero el nombre escrito, que no falte en las zapatillas o remeras para el show!”, escribió.

wanda nara enojo icardi dia del niño Wanda Nara publicó lo peor que hizo Mauro Icardi con sus hijas en el Día del Niño.

“No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc, es violencia”, afirmó Wanda. “Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”, agregó. "Como si fuera poco te haces cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo haces solo por venganza a tu familia”, reveló, y acusó: “El colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGAS”.