Ivana Icardi volvió a meterse de lleno en el "Wandagate" luego de que Wanda Nara revolucionara las redes sociales con postales del espectacular cumpleaños que organizó para su hija Isabella Icardi.
Ivana Icardi filtró cómo se lleva la China Suárez con la hija de Wanda Nara tras no estar en su cumpleaños
La hermana de Mauro Icardi prendió fuego a Wanda Nara y reveló la verdad detrás de la relación de la China Suárez con sus hijas.
Sin la presencia de Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara celebró por todo lo alto a su hija menor y una vez más, Ivana Icardi no se quedó callada.
A través de su cuenta de Instagram, Ivana Icardi escribió una carta para su sobrina Isabella y aprovechó para destrozar a Wanda Nara y hablar del vínculo de las hijas de Mauro Icardi con la China Suárez. “Te deseo que seas feliz, muy muy feliz. Que Dios te dé la fortaleza para afrontar todo lo que te tocó vivir de tan pequeña. Los papás y mamás se separan, y en este siglo, es muy normal separarse si la pareja no es feliz. Y también es normal que mamá o papá tengan nueva pareja. Y sé que aprecias a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites.
"He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente, no te lo han permitido”, lanzó Ivana con indirecta a la China Suárez. “Con esto te quiero decir que cuando leas esto, no te preocupes. Va a estar todo bien. Ojalá puedas ver pronto a tu papá. Ojalá siempre tengas brazos humildes y amor de verdad que te cobijen. Muy feliz cumpleaños”, cerró picantísima.
Qué hizo Mauro Icardi mientras Wanda Nara celebraba con su hija
Mauro Icardi y la China Suárez fueron la ausencia más notoria en el festejo de cumpleaños de Isabella Icardi. La pareja se quedó en Turquía y desde allí respondieron a través de sus redes.
Una vez más, Mauro Icardi volvió presumir su romance con la China Suárez, publicando una foto de su glamorosa cena en la noche de Estambul.
“Mi cita de todos los días”, escribió junto a la foto que tomó de la China Suárez y acompañó la frase con los emojis de una rosa, un corazón y una carita enamorada.