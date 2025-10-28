Ivana Icardi filtró cómo se lleva la China Suárez con la hija de Wanda Nara tras no estar en su cumpleaños

ivana icardi wanda isi china Ivana Icardi contó la verdad de la relación entre la China Suárez y las hijas de Wanda Nara.

"He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente, no te lo han permitido”, lanzó Ivana con indirecta a la China Suárez. “Con esto te quiero decir que cuando leas esto, no te preocupes. Va a estar todo bien. Ojalá puedas ver pronto a tu papá. Ojalá siempre tengas brazos humildes y amor de verdad que te cobijen. Muy feliz cumpleaños”, cerró picantísima.

Qué hizo Mauro Icardi mientras Wanda Nara celebraba con su hija

Mauro Icardi y la China Suárez fueron la ausencia más notoria en el festejo de cumpleaños de Isabella Icardi. La pareja se quedó en Turquía y desde allí respondieron a través de sus redes.

Una vez más, Mauro Icardi volvió presumir su romance con la China Suárez, publicando una foto de su glamorosa cena en la noche de Estambul.

china mauro isi La respuesta de Mauro Icardi y la China Suárez tras no asistir al cumpleaños de Isabella.

“Mi cita de todos los días”, escribió junto a la foto que tomó de la China Suárez y acompañó la frase con los emojis de una rosa, un corazón y una carita enamorada.