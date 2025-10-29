Morena Rial fue picada por una araña en la cárcel y hay preocupación: "Es una tortura"

morena rial carcel Preocupación por las condiciones de vida de Morena Rial dentro del penal.

Además, el abogado confirmó que Morena Rial sigue sin acceso a un celular a diferencia de las otras reclusas. “No se estarían cumpliendo con los requisitos mínimos y fundamentales que tendría que tener un detenido en la provincia de Buenos Aires. Más que una detención es una especie de tortura el hecho de incomunicarla del mundo”, cerró.

Morena Rial cada vez más complicada

Según reveló Martín Candalft en DDM, el fiscal solicitó la prisión preventiva para Morena Rial presentando un informe impactante sobre los escandalosos comportamientos de Morena luego de haber obtenido la excarcelación extraordinaria la primera vez que fue detenida.

“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, explicó. “El segundo punto es el lugar de residencia, ella dijo que iba a vivir en la calle Zapiola, que era la casa de Rocío, y descubrieron que vivía en otra casa por las antenas, que era el departamento de Caballito en donde finalmente la detuvieron”, siguió sobre los requisitos que incumplió Morena Rial.

Además, Candalaft hizo hincapié en las contundentes razones que el fiscal esgrimió para que la joven no pueda salir de la cárce. “La encartada ha violado casi sistemáticamente la obligación de comparecer ante la judicatura de manera semanal, impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria”, dice el documento. "Sin justificación alguna y mientras realizaba actividades virales que demostraron ausencia de impedimento legitimo para proceder de ese modo”, agregan.